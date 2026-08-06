Sport

FCSB a dat milităria jos din pod! Joyskim Dawa, ipostază inedită la final de antrenament: „Așa lucrăm noi!”

FCSB vrea să facă uitate ultimele rezultate, care au însemnat umilința cu FK Auda și egalul chinuit cu Farul. Joyskim Dawa a surprins pe toată lumea după cel mai recent antrenament.
Mihai Dragomir
06.08.2026 | 18:07
FCSB a dat militaria jos din pod Joyskim Dawa ipostaza inedita la final de antrenament Asa lucram noi
ULTIMA ORĂ
Joyskim Dawa, la capătul puterilor după ultimul antrenament de la FCSB. Ipostază inedită a fundașului central. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB vine după rezultate care i-au adus doar critici din partea susținătorilor săi. Umilința din Conference League cu FK Auda și egalul obținut in extremis în campionat cu Farul i-au iritat teribil pe suporteri. Bucureștenii au schimbat „placa” după evenimentele amintite. Cum a apărut fundașul Joyskim Dawa la finalul ultimului antrenament.

FCSB scoate untul din jucători la antrenamente. Joyskim Dawa, ipostază inedită

FCSB și-a luat adio de la cupele europene în acest sezon după 3-7 la general cu FK Auda. În campionat, după două victorii în primele două etape, bucureștenii au fost la doar un pas să cedeze acasă cu Farul, meci din care au smuls totuși un singur punct. Criticată aspru de patronul Gigi Becali și părăsită de suporteri la ultimul meci, fosta campioană a României vrea să iasă rapid din această pasă.

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În după-amiaza zilei de joi, 6 august, pe contul oficial al echipei bucureștene a fost postat un videoclip cu fundașul Joyskim Dawa. Camerunezul își storcea în repetate rânduri tricoul, din care curge vizibil apă. El a spus în tot acest timp că așa lucrează FCSB și că nu este vorba de apă, ci este transpirație pură, aluzie la munca grea depusă la ultimul antrenament. Un alt factor important a fost, desigur, și căldura, înregistrându-se temperaturi de peste 30 de grade.

Cum a ironizat-o Joyskim Dawa pe FK Auda înaintea meciului retur

Joyskim Dawa a fost unul dintre cei din tabăra FCSB-ului care a vorbit public înainte de returul cu FK Auda. Fundașul central, care a greșit decisiv la golul 3 marcat de letoni în tur, mărturisea înainte de confruntarea decisivă de la Riga că echipa lui este net superioară și că poate accede în turul următor. „Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc”, erau cuvintele pline de curaj ale jucătorului de la FCSB.

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Ulterior, FCSB a încasat alte 4 goluri la retur și s-a văzut eliminată cu scorul de 3-7 la general. FK Auda a mers în turul 3 preliminar, unde s-a impus deja în manșa tur contra albanezilor de la Dinamo City. În ceea ce o privește pe FCSB, formația bucureșteană va juca luni, 10 august, în deplasare cu Sepsi, în etapa a 4-a din SuperLiga.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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