FCSB a dat milităria jos din pod! Joyskim Dawa, ipostază inedită la final de antrenament: „Așa lucrăm noi!”

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FCSB vine după rezultate care i-au adus doar critici din partea susținătorilor săi. Umilința din Conference League cu FK Auda și egalul obținut in extremis în campionat cu Farul i-au iritat teribil pe suporteri. Bucureștenii au schimbat „placa” după evenimentele amintite. Cum a apărut fundașul Joyskim Dawa la finalul ultimului antrenament.

FCSB scoate untul din jucători la antrenamente. Joyskim Dawa, ipostază inedită

FCSB și-a luat adio de la cupele europene în acest sezon după 3-7 la general cu FK Auda. În campionat, după două victorii în primele două etape, bucureștenii au fost la doar un pas să cedeze acasă cu Farul, meci din care au smuls totuși un singur punct. și la ultimul meci, fosta campioană a României vrea să iasă rapid din această pasă.

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În după-amiaza zilei de joi, 6 august, pe contul oficial al echipei bucureștene a fost postat un videoclip cu fundașul Joyskim Dawa. Camerunezul își storcea în repetate rânduri tricoul, din care curge vizibil apă. El a spus în tot acest timp că așa lucrează FCSB și că nu este vorba de apă, ci este transpirație pură, aluzie la munca grea depusă la ultimul antrenament. Un alt factor important a fost, desigur, și căldura, înregistrându-se temperaturi de peste 30 de grade.

Cum a ironizat-o Joyskim Dawa pe FK Auda înaintea meciului retur

Joyskim Dawa a fost unul dintre cei din tabăra FCSB-ului care a vorbit public înainte de returul cu FK Auda. Fundașul central, care a greșit decisiv la golul 3 marcat de letoni în tur, mărturisea înainte de confruntarea decisivă de la Riga că echipa lui este net superioară și că poate accede în turul următor. „Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc”,

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Ulterior, FCSB a încasat alte 4 goluri la retur și s-a văzut eliminată cu scorul de 3-7 la general. FK Auda a mers în turul 3 preliminar, unde În ceea ce o privește pe FCSB, formația bucureșteană va juca luni, 10 august, în deplasare cu Sepsi, în etapa a 4-a din SuperLiga.