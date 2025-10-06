FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6

După un start de sezon dezastruos, campioana en-titre a revenit în calculele pentru play-off în urma victoriei din meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Formația patronată de Gigi Becali este văzută din nou cu șanse să prindă Top 6.

ADVERTISEMENT

Ce echipe au cele mai mari șanse să joace în play-off după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

”Roș-albaștrii” s-au concentrat în acest început de stagiune pe accederea într-o grupă de cupă europeană și au neglijat campionatul. Jocul sub așteptări și punctele puține adunate în SuperLiga i-au făcut pe mulți să afirme că pentru FCSB va fi extrem de greu să mai prindă play-off-ul.

Însă, în ultimele două etape au venit două , care i-au ajutat pe bucureșteni să urce pe poziția 11 în clasament, la 5 puncte în spatele formației de pe locul 6.

ADVERTISEMENT

Acest lucru i-a făcut pe statisticieni să refacă toate calculele și acum FCSB este văzută ca fiind a cincea formație care va intra în play-off, având peste 57% șanse să îndeplinească acest obiectiv.

CFR Cluj, ultima echipă care ar prinde play-off-ul

Echipele care practic și-au asigurat prezența în play-off-ul actualului sezon din SuperLiga sunt Universitatea Craiova și Rapid. În ciuda înfrângerii de pe Arena Națională și a faptului că au pierdut poziția de lideri, oltenii sunt văzuți cu cele mai mari șanse, 98,9%.

ADVERTISEMENT

Imediat în spatele lor se află giuleștenii, care , și au acum 95,2% șanse. Podiumul este completat de Dinamo, care a ajuns la 83,8% șanse de a prinde play-off-ul după victoria muncită cu Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT

Pe poziția a patra, cu 77,4%, se află revelația actualului sezon: FC Botoșani. Ultima care ar prinde play-off-ul conform calculelor de la acest moment este CFR Cluj (37,8%), formație neînvinsă în ultimele 5 etape. FC Argeș și Unirea Slobozia, aflate în acest moment pe loc de play-off, vor ieși din schemă, conform specialiștilor.

🇷🇴 FCSB's chances to reach Play-off (Top 6 Champ. Group) increased to 57% after beating leaders 🇷🇴 Univ Craiova! After months on top, 🇷🇴 Univ Craiova dropped to 2nd place with only 1 point won in last 3 rounds! 🔝 Rapid Bucuresti climbed to the top of 🇷🇴 Superliga and now have… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Profeția lui Gigi Becali

Revenirea spectaculoasă a celor de la FCSB este exact ceea ce încă din luna mai la FANATIK SUPERLIGA. Acesta anunța la acel moment, imediat după ce ”roș-albaștrii” câștigau titlul de campioni, că nu este interesat de primele 10 etape de campionat, deoarece vrea să ajungă în grupele cupelor europene.

ADVERTISEMENT

”Cu Dinamo, cu Craiova și cu Rapid nu ne prezentăm și pierdem 0-3 la masa verde că nu-i problemă. Primele 5 meciuri, nu-i problemă. Ne pregătim de Liga Campionilor. În primele 5 meciuri, nu, mai mult. Primele 7 meciuri nu ne mai prezentăm.

Recuperăm după, fără probleme, ce nevoie avem? Noi avem acum distanță de Craiova 11 puncte (n.r. – finalul sezonului trecut). Față de Rapid avem vreo 18 puncte. N-avem nevoie. Primele 10 meciuri noi nu le jucăm. Nu jucăm, prin neprezentare.

Ne apucăm de treabă în octombrie, bineînțeles. Ce nu înțeleg ei, că vulturul zboară la înălțime mare și acolo este aerul rarefiat. Acolo, alte păsări nu pot să zboare, doar vulturul. Porumbeii nu pot să ajungă pe acolo”, spunea Becali.

Cum arată clasamentul din SuperLiga

În acest moment lider în clasamentul SuperLigii este Rapid, cu 25 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – 24, Dinamo – 23, FC Botoșani și FC Argeș – câte 22, iar pe locul 6 este Unirea Slobozia, cu 18 puncte.

Trebuie spus că din mai sunt de disputat meciurile Oțelul Galați – Metaloglobus și FC Botoșani – UTA, iar moldovenii pot ajunge chiar pe primul loc în cazul unei victorii. De asemenea, arădenii pot urca pe poziția a șasea în cazul unui succes.

Un alt element de care trebuie ținut cont este faptul că CFR Cluj, care este pe locul 12, cu 12 puncte, mai are de jucat restanța cu nou promovata Csikszereda. În cazul probabil al unei victorii, trupa din Gruia ar face un salt important ce ar aduce-o în zona de play-off.