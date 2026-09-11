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Odată cu transferul lui Karlo Muhar, FCSB s-a văzut nevoite să renunțe la un jucător străin de pe lista de SuperLiga pentru a-l putea trece pe mijlocașul croat. Iar alegerea s-a îndreptat către unul dintre fundași.

FCSB a stabilit lista pentru SuperLiga

Regulamentul le permite cluburilor să aibă pe lista trimisă la LPF doar 13 jucători străini, astfel că FCSB a trebuit să renunțe la un jucător pentru a-i face loc lui Karlo Muhar, care a fost în urmă cu două zile.

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Deși nu s-a făcut niciun anunț oficial în acest sens, pe al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a făcut modificarea. În lista ”roș-albaștrilor” apare acum mijlocașul croat și a dispărut fundașul central Siyabonga Ngezana.

Sud-africanul s-a confruntat în ultima perioadă cu o problemă medicală la genunchi și, după mai multe refuzuri, . Deși se spera că Ngezana va reveni în această toamnă, el are șanse minime să mai joace în acest an.

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Motivul pentru care s-a luat această decizie

Despre posibilitatea ca Siyabonga Ngezana să fie scos din lista pentru SuperLiga a vorbit și Mihai Stoica în urmă cu câteva zile. La emisiunea ”MM la FANATIK”, el a admis că să fie exclus.

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”Se va lua o decizie după investigațiile pe care le va face săptămâna asta Siyabonga Ngezana. Pentru că dacă el va reveni spre sfârșitul lui noiembrie sau chiar începutul lui decembrie, n-are niciun sens să rămână pe listă.

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Între a reuși să integrezi un jucător pe terenuri grele, să îl lași să joace un meci în decembrie, pe teren greu, după o accidentare atât de complicată și după o perioadă în care a jucat mult timp cu mari probleme, mai bine să înceapă cu echipa pregătirea de iarnă, aia scurtă, de 10 zile. (…) Cred că până la urmă Ngezana va fi cel înlocuit”, a declarat oficialul ”roș-albaștrilor”.

Ce se întâmplă cu Risto Radunovic

În schimb, pe lista pentru campionatul intern a fost păstrat fundașul muntenegrean Risto Radunovic, în ciuda faptului că din cauza unei accidentări.

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”O să-l scoatem pe Risto Radunovic de pe lista de campionat. E accidentat până în ianuarie și nu mai avem nevoie de el. Și o să-i băgăm pe cei trei jucători pe care i-am luat”, spunea Becali.

Cei 13 jucători străini pe care se va FCSB în SuperLiga sunt următorii: