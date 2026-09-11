Sport

FCSB a decis! Cine a ieșit de pe lista de SuperLiga pentru a-i face loc lui Karlo Muhar

FCSB a dat lovitura în mercato și l-a achiziționat pe Karlo Muhar (30 de ani). Cine este jucătorul scos de pe lista de SuperLiga pentru a-i face loc croatului.
Traian Terzian
11.09.2026 | 14:04
FCSB a decis Cine a iesit de pe lista de SuperLiga pentru ai face loc lui Karlo Muhar
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Ce jucător a sacrificat FCSB pentru a-i face loc lui Karlo Muhar (30 de ani) pe lista de SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
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Odată cu transferul lui Karlo Muhar, FCSB s-a văzut nevoite să renunțe la un jucător străin de pe lista de SuperLiga pentru a-l putea trece pe mijlocașul croat. Iar alegerea s-a îndreptat către unul dintre fundași.

FCSB a stabilit lista pentru SuperLiga

Regulamentul le permite cluburilor să aibă pe lista trimisă la LPF doar 13 jucători străini, astfel că FCSB a trebuit să renunțe la un jucător pentru a-i face loc lui Karlo Muhar, care a fost prezentat oficial în urmă cu două zile.

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Deși nu s-a făcut niciun anunț oficial în acest sens, pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a făcut modificarea. În lista ”roș-albaștrilor” apare acum mijlocașul croat și a dispărut fundașul central Siyabonga Ngezana.

Sud-africanul s-a confruntat în ultima perioadă cu o problemă medicală la genunchi și, după mai multe refuzuri, a acceptat în cele din urmă să se opereze. Deși se spera că Ngezana va reveni în această toamnă, el are șanse minime să mai joace în acest an.

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Motivul pentru care s-a luat această decizie

Despre posibilitatea ca Siyabonga Ngezana să fie scos din lista pentru SuperLiga a vorbit și Mihai Stoica în urmă cu câteva zile. La emisiunea ”MM la FANATIK”, el a admis că sud-africanul are cele mai mari șanse să fie exclus.

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”Se va lua o decizie după investigațiile pe care le va face săptămâna asta Siyabonga Ngezana. Pentru că dacă el va reveni spre sfârșitul lui noiembrie sau chiar începutul lui decembrie, n-are niciun sens să rămână pe listă.

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Între a reuși să integrezi un jucător pe terenuri grele, să îl lași să joace un meci în decembrie, pe teren greu, după o accidentare atât de complicată și după o perioadă în care a jucat mult timp cu mari probleme, mai bine să înceapă cu echipa pregătirea de iarnă, aia scurtă, de 10 zile. (…) Cred că până la urmă Ngezana va fi cel înlocuit”, a declarat oficialul ”roș-albaștrilor”.

Ce se întâmplă cu Risto Radunovic

În schimb, pe lista pentru campionatul intern a fost păstrat fundașul muntenegrean Risto Radunovic, în ciuda faptului că patronul Gigi Becali anunțase că va fi scos din cauza unei accidentări.

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”O să-l scoatem pe Risto Radunovic de pe lista de campionat. E accidentat până în ianuarie și nu mai avem nevoie de el. Și o să-i băgăm pe cei trei jucători pe care i-am luat”, spunea Becali.

Cei 13 jucători străini pe care se va FCSB în SuperLiga sunt următorii:

  • Andre Duarte
  • Dylan Batubinsika
  • Juri Cisotti
  • Meriton Korenica
  • Risto Radunovic
  • Ronny Labonne
  • Arnold Garita
  • Eddy Gnahore
  • Joyskim Dawa
  • Aymen Boutoutaou
  • Joao Paulo
  • Ofri Arad
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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