„FCSB a devenit dușmanul de casă, nu mai e Dinamo”. Rotaru vorbește despre schimbarea „polilor de interes” la Craiova. „Nu am înțeles ce căutau la Ateneu”

Rivalitatea dintre Universitatea Craiova și Dinamo București era cunoscută în fotbalul românesc, însă în ultimii ani a început să se risipească printre suporteri. Mihai Rotaru spune că FCSB a devenit noul dușman de casă al „alb-albaștrilor”.

Rotaru vorbește despre schimbarea „polilor de interes” la Craiova: „FCSB a devenit dușmanul de casă, nu mai e Dinamo”

„Alb-albaștrii” au avut o rivalitate istorică cu cei de la , însă în ultimii ani s-a schimbat situația în Cetatea Băniei. „Câinii roșii” nu s-au mai luptat pentru un obiectiv măreț în SuperLiga, iar Universitatea Craiova și-a schimbat „dușmanul de casă”.

Mihai Rotaru spune că FCSB a devenit rivala tradițională a Universității Craiova, ținând cont de confruntările crunte din sezoanele trecute. Acționarul „alb-albaștrilor” a mărturisit că nu s-a putut uita la sărbătoarea de titlu din București.

„L-am luat pe Nistor de la Dinamo, avea chipul de autocar și la vremea respectivă încă era Dinamo dușmanul de casă. FCSB a devenit dușmanul de casă, dacă nu ne-am mai bătut cu Dinamo. I-am luat căpitanul, o mică «răzbunare».

În momentul în care s-a terminat FCSB – CFR Cluj am închis televizor, nu am citit nimic. Îți faci rău singur, sigur că te roade, zici că putea să fie Universitatea Craiova campioană. Am închis tot și am interzis în casă să se deschidă vreun televizor pe un canal de sport.

Sper să nu se supere FCSB-iști, am auzit doar după câteva zile că au fost la Ateneu și nu am înțeles de ce. Este o simplă glumă, sper să nu se simtă cineva ofensat”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Alex Mitriță prinde lotul pentru EURO 2024! Anunțul lui Mihai Rotaru

un loc în lotul pentru EURO 2024. Mihai Rotaru a vorbit despre „Piticul atomic” după evoluția excelentă cu Farul Constanța, fiind omul meciului de la Ovidiu.

„Noi promovăm regula asta u21, dar la națională nu avem niciun jucător sub 21 de ani. Nu-l punem la socoteală pe Drăgușin pentru că el nu joacă în Superliga. Dă măcar un exemplu, ia 2 jucători u21 la echipa națională. Nu e cazul lui Mitriță, că nu este under.

Dar Mitriță va fi la Euro din punctul meu de vedere. Nu văd altă soluție decât 100% la Euro. Este un jucător care poate să-ți facă diferența. Care joacă pe orice poziție în față. Număr 10, bandă stângă, bandă dreaptă, atacant, le joacă pe toate, este un jucător polivalent. Plus că avem 4 locuri noi pentru lotul de la Euro.

Trei date de UEFA și unul, din păcate, venit după accidentarea lui Moruțan. Având 4 locuri eliberate, Mitriță va fi acolo. Nu văd de ce selecționerul nu ar gestiona o situație în favoarea echipei naționale. Eu așa văd, Mitriță convocat la Euro. El poate să-ți acopere golul lăsat de Moruțan pentru că joacă număr 10. Acoperă acel post”, a declarat acționarul Craiovei.

De ce NU S-A UITAT Mihai Rotaru la SARBATOAREA de titlu a FCSB: “AM INTERZIS”