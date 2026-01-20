Sport

FCSB a făcut al doilea transfer al iernii! „E număr 6. Va intra direct cu echipa”

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre jucătorul cu care FCSB a negociat în ultima perioadă. Ce urmează pentru fotbalist.
Bogdan Mariș
20.01.2026 | 10:00
FCSB a facut al doilea transfer al iernii E numar 6 Va intra direct cu echipa
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre cel mai recent transfer realizat de FCSB. FOTO: colaj Fanatik.
Ofri Arad a sosit luni în România, iar Mihai Stoica a dezvăluit că fotbalistul a trecut fără probleme vizita medicală și se va alătura direct echipei. Israelianul nu este eligibil pentru meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb, dar ar putea debuta în derby-ul cu CFR Cluj, care se va disputa duminică.

Ofri Arad, al doilea transfer al iernii la FCSB

Ofri Arad va semna cu FCSB din postura de jucător liber, după despărțirea de cei de la Kairat Almaty. Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul nu a avut probleme la vizita medicală, iar oficialul FCSB-ului nu a ratat oportunitatea de a-l „înțepa” pe Elvir Koljic, atacantul Rapidului. „E gata, a făcut vizita medicală amănunțită. E bine. Alții fug din RMN și semnează cu alte echipe (n.r. Elvir Koljic, care a semnat cu Rapid anul trecut).

E făcut, s-a terminat. A avut o ușoară accidentare, o mică leziune de menisc extern. A necesitat o intervenție foarte simplă. 3 săptămâni a făcut kineto, recuperare, de 4 săptămâni se antrenează normal. Va intra direct cu echipa. Are un vibe excelent. Un tip foarte simpatic. Zâmbitor. Mi-a fugit jucător din RMN, de ce nu aș fi rezervat? El e număr 6, de asta l-am adus.

Dintre jucătorii pe care i-am analizat, el e cel despre care credem că ne ajută pentru că a plecat Șut, un titular. E mai bun decât ce am văzut și are experiență, a câștigat titluri. A luat 3 titluri cu Haifa, într-un campionat unde bugetele sunt mult mai mari decât în România. E un închizător rafinat, nu e un distrugător. O să jucăm în 2 închizători”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport. Oficialul campioanei a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că Ofri Arad l-a șocat în timpul negocierilor. Ofri Arad este al doilea transfer al iernii la FCSB, după Andre Duarte.

De când nu a mai jucat Ofri Arad într-un meci oficial

Ultima partidă oficială în care a evoluat Ofri Arad pentru Kairat a fost cea cu Inter Milano din grupa de UEFA Champions League, disputată pe 5 noiembrie. Fotbalistul israelian, care a purtat banderola de căpitan, reușea să marcheze pe San Siro contra echipei lui Cristi Chivu, egalând situația pe tabelă după ce Lautaro Martinez deschisese scorul.

Partida avea să se încheie cu scorul de 2-1 pentru Inter, reușita de 3 puncte fiind înscrisă de Carlos Augusto. Mai apoi, Ofri Arad nu a mai jucat pentru Kairat, echipă de care s-a despărțit oficial la începutul acestui an. Înainte de a sosi în Kazahstan, fotbalistul evoluase doar în țara natală, pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan. Transferul lui Ofri Arad la FCSB a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK pe 12 ianuarie.

  • 1.200.000 de euro este cota lui Ofri Arad, conform transfermarkt
  • 10 selecții are mijlocașul la naționala Israelului, pentru care joacă din 2020
3.85 e cota Betano pentru ”X” la Dinamo Zagreb - FCSB
