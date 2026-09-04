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Liderul Peluzei Nord a reacţionat după transferurile “bombă” la FCSB: “Aveam nevoie de sânge proaspăt! Sperăm ca Drăguş să readucă spiritul de luptă”

Gigi Mustață a reacționat după transferurile lui Korenica, Drăguș și Muhar la FCSB și speră ca noile achiziții să readucă spiritul de luptă în vestiar.
Tibi Cocora
04.09.2026 | 22:54
Liderul Peluzei Nord a reactionat dupa transferurile bomba la FCSB Aveam nevoie de sange proaspat Speram ca Dragus sa readuca spiritul de lupta
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Mustață a reacționat după transferurile lui Korenica, Drăguș și Muhar la FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
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Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a reacționat după cele trei transferuri importante realizate de FCSB în ultimele zile. Venirile lui Korenica, Denis Drăguș și Muhar au schimbat optimismul în tabăra roș-albaștrilor, iar reprezentantul galeriei consideră că lotul avea nevoie de întăriri pentru a putea emite din nou pretenții.

Gigi Mustață, mesaj clar după transferurile lui Korenica, Drăguș și Muhar

Liderul galeriei FCSB a salutat mutările făcute de Gigi Becali și consideră că echipa avea nevoie de jucători noi după o perioadă în care lotul nu oferea suficiente soluții. Mustață este convins că cele trei achiziții pot aduce un plus important, însă speră în primul rând ca integrarea lor să se producă rapid. Mai mult, venirea lui Denis Drăguș îi oferă speranțe că în vestiar poate reveni și spiritul de luptă pe care, în opinia lui Gigi Mustață, echipa l-a pierdut în ultima perioadă.

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„Văd o îmbunătățire totală a lotului. Până acum nu am avut nicio șansă și nici nu aveam dacă nu se întâmplau aceste trei transferuri. Sper să se integreze foarte repede în echipă, Drăguș e fotbalist, nu e jucător, ceilalți doi la fel și sper să dea rezultate. Trebuia să facem demult transferurile.

Nu spune nimeni că nu suntem entuziasmați. A venit sânge proaspăt și sper ca prin venirea lui Drăguș să dea și un spirit în vestiar, pentru că a cam dispărut spiritul acela de luptă. Noi sperăm să-l readucă el și cred că ar trebui să înțeleagă toată lumea la ce nivel a jucat el până acum. Ne bucurăm cu toții că a venit, asta e clar“, a declarat Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB.

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Galeria FCSB așteaptă debutul noilor transferuri

Gigi Mustață a vorbit și despre starea fizică a celor trei jucători și susține că aceștia au deja antrenamente și meciuri în picioare. Liderul Peluzei Nord nu crede că Denis Drăguș poate avea probleme serioase după perioada petrecută fără să evolueze și consideră că atacantul poate intra rapid în ritmul competițional.

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„Din ce am înțeles, toți sunt pregătiți să joace, au antrenamente în picioare, au jucat. Drăguș nu cred că a uitat fotbalul de trei săptămâni, de când s-a decis să plece de la turci. Dacă ești fotbalist, intri în teren și nepregătit, măcar o repriză. Aveam mare nevoie de acești jucători“, a încheiat Gigi Mustață.

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Liderul Peluzei Nord a reacţionat după transferurile “bombă” la FCSB

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