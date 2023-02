FCSB a făcut o nouă solicitare pentru a juca pe stadionul Ghencea, prima după legea lui Marcel Ciolacu. Mihai Stoica a anunțat ce răspuns a dat CSA Steaua

FCSB a făcut o nouă cerere , însă nici de această dată demersul vicecampioanei României nu a avut succes.

Mihai Stoica a explicat de ce a fost refuzată cererea FCSB de a juca pe stadionul Ghencea

Mihai Stoica a dezvăluit înainte de derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB că a fost încă o dată refuzată și nu poate juca în Ghencea: „Am trimis o nouă solicitare. Am primit un răspuns ciudat. În prima parte argumentația e că nu sunt normele de aplicare a legii”, au motivat „roș-albaștrii”.

Un alt pretext a fost faptul că suprafața de joc și stadionul va trece prin mai multe operațiuni de refacere în următoarea perioadă: „Pe final ni se spune că în februarie se fac lucrări de mentenanță. Ce legătură are că nu sunt norme?”.

Mihai Stoica face acuze grave la adresa conducerii Clubului Sportiv al Armatei Steaua București: „Probabil că cineva are nevoie de o plasă de siguranță. Cineva refuză zeci de mii de euro pe meci. Cineva vrea neapărat ca statul român să piardă sume considerabile.

Așteptăm normele, apoi ca lucrările de mentenanță să se desfășoare în condiții optime și… să se termine în acest secol”, s-a mai lamentat oficialul FCSB.

Gigi Becali e convins că FCSB va fi primită în Ghencea: „S-a dat o lege”

, promulgată de Guvernul României care o ajută pe FCSB să închirieze fosta casă, din Ghencea.

Gigi Becali e de către CSA Steaua: „S-a dat o lege, acum vor să dea o hotărâre de Guvern și să facă modalitățile și procedurile de închiriere. Văd că voi vă pricepeți. Dacă legea a zis și dacă judecătorul a zis, voi sunteți împotriva lui Becali”.

Patronul FCSB a ținut chiar să îi mulțumească lui Marcel Ciolacu: „O să-l sun pe Ciolacu să-i mulțumesc. E un om bun, de calitate și nu e mincinos. Ce a promis, a făcut, mâine îl sun să îi mulțumesc. La anul cu siguranță o să vedem FCSB în Ghencea. Dacă nu… n-au idee cu cine au de-a face.

Ajunsese Rocaru să-și bată joc de Steaua, când am furat-o eu. Îl felicit pe Pițurcă atunci când a scos echipa de pe teren. Cum să o fur eu, păi dacă erau generalii în Consiliul de Administrație când am semnat. Eu am toate împrumuturile aprobate de ei cu semnătura lor. Dacă nu respectă ei legea, cine o respectă?”, a spus Gigi Becali, la TV .

