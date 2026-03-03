Sport

FCSB a făcut-o pe Rapid să joace meciurile din play-off pe Giulești! Anunțul lui Victor Angelescu

Rapid va disputa toate meciurile de pe teren propriu din play-off pe stadionul din Giulești. Victor Angelescu a anunțat că nici derby-ul cu Dinamo nu se va juca pe Arena Națională.
Alex Bodnariu
03.03.2026 | 22:50
FCSB a facuto pe Rapid sa joace meciurile din playoff pe Giulesti Anuntul lui Victor Angelescu
ULTIMA ORĂ
Exclusiv pe Giulești în play-off! Anunțul lui Victor Angelescu cu privire la meciurile Rapidului
ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a făcut un anunț important cu o etapă înainte de finalul sezonului regular din Superliga. Echipa lui Costel Gâlcă va juca toate cele 5 meciuri de pe teren propriu din play-off pe stadionul din Giulești. Președintele clubului a spus că nici măcar derby-ul cu Dinamo nu va avea loc pe Arena Națională. Dacă FCSB nu ar fi fost în play-out, situația ar fi arătat altfel.

Schimbare la Rapid. Giuleștenii nu mai închiriază Național Arena în acest sezon!

În ultimele sezoane din Superliga, majoritatea derby-urilor din Capitală, dintre FCSB, Dinamo și Rapid, s-au jucat pe Arena Națională. Rapid a fost echipa care a acceptat să semneze acte de reciprocitate cu rivalele pentru a avea mai mulți suporteri la stadion la meciurile directe.

Situația va arăta însă diferit în acest sezon. Cum FCSB nu este în play-off, Rapidul a luat decizia să își joace meciurile de pe propriul teren exclusiv pe arena din Giulești. Conducerea clubului a considerat că atmosfera făcută de suporteri pe propriul stadion ar putea ajuta echipa în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Exclusiv pe Giulești în play-off! Anunțul lui Victor Angelescu cu privire la meciurile Rapidului

Victor Angelescu a dat de înțeles că nici măcar derby-ul cu Dinamo nu se va juca pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării nu va putea fi folosit începând cu luna mai a acestui an și, chiar dacă s-ar fi întocmit un act de reciprocitate, înțelegerea ar fi putut pica dacă programările meciurilor nu ar fi fost făcute în avantajul celor două echipe din București.

ADVERTISEMENT
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu...
Digi24.ro
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul

„Țin să anunț suporterii că vom juca toate meciurile pe Giulești. Toate meciurile din play-off le vom juca acolo. FCSB nu este în play-off, era o echipă de tradiție cu care puteam juca pe Arena Națională. Iar cu Dinamo este mai complicat, trebuie să facem un protocol. Există riscul să nu-l respectăm.

ADVERTISEMENT
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și...
Digisport.ro
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”

Pe lângă asta, trebuie să ne pregătim pentru acest play-off, să facem toate eforturile să câștigăm acest campionat. Noi cel mai bine ne simțim pe Giulești. A fost și dorința suporterilor. Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat. Noi am făcut meciuri foarte bune și pe Arena, dar contează și dacă avem un suport de 2-3%. Iar asta contează pe Giulești. Vreau să avem un play-off așa cum ne dorim”, a declarat Victor Angelescu, în direct la Prima Sport.

Dennis Man, de neoprit în Olanda! Gol pentru PSV și în cupă, cu...
Fanatik
Dennis Man, de neoprit în Olanda! Gol pentru PSV și în cupă, cu NEC Nijmegen. Video
Semifinale Cupa Italiei: Como – Inter 0-0, Live Video. Partida a început! Ocazie...
Fanatik
Semifinale Cupa Italiei: Como – Inter 0-0, Live Video. Partida a început! Ocazie uriașă la poarta echipei lui Chivu în primul sfert de oră
Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul după U Cluj – Hermannstadt 2-1: „Știm cine...
Fanatik
Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul după U Cluj – Hermannstadt 2-1: „Știm cine a fost la VAR! A fost ostil!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
”Care e problema, mă?”. Florin Prunea a povestit cum l-a cunoscut pe Fane...
iamsport.ro
”Care e problema, mă?”. Florin Prunea a povestit cum l-a cunoscut pe Fane Spoitoru și a izbucnit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!