FCSB a făcut-o pe Rapid să joace meciurile din play-off pe Giulești! Anunțul lui Victor Angelescu

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a făcut un anunț important cu o etapă înainte de finalul sezonului regular din Superliga. Echipa lui Costel Gâlcă va juca toate cele 5 meciuri de pe teren propriu din play-off pe stadionul din Giulești. Președintele clubului a spus că nici măcar derby-ul cu Dinamo nu va avea loc pe Arena Națională. Dacă FCSB nu ar fi fost în play-out, situația ar fi arătat altfel.

Schimbare la Rapid. Giuleștenii nu mai închiriază Național Arena în acest sezon!

În ultimele sezoane din Superliga, majoritatea derby-urilor din Capitală, dintre FCSB, Dinamo și Rapid, s-au jucat pe Arena Națională. Rapid a fost echipa care a acceptat să semneze acte de reciprocitate cu rivalele pentru a avea mai mulți suporteri la stadion la meciurile directe.

Situația va arăta însă diferit în acest sezon. Rapidul a luat decizia să își joace meciurile de pe propriul teren exclusiv pe arena din Giulești. Conducerea clubului a considerat că atmosfera făcută de suporteri pe propriul stadion ar putea ajuta echipa în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Exclusiv pe Giulești în play-off! Anunțul lui Victor Angelescu cu privire la meciurile Rapidului

Victor Angelescu a dat de înțeles că nici măcar derby-ul cu Dinamo nu se va juca pe Arena Națională. și, chiar dacă s-ar fi întocmit un act de reciprocitate, înțelegerea ar fi putut pica dacă programările meciurilor nu ar fi fost făcute în avantajul celor două echipe din București.

ADVERTISEMENT

„Țin să anunț suporterii că vom juca toate meciurile pe Giulești. Toate meciurile din play-off le vom juca acolo. FCSB nu este în play-off, era o echipă de tradiție cu care puteam juca pe Arena Națională. Iar cu Dinamo este mai complicat, trebuie să facem un protocol. Există riscul să nu-l respectăm.

ADVERTISEMENT

Pe lângă asta, trebuie să ne pregătim pentru acest play-off, să facem toate eforturile să câștigăm acest campionat. Noi cel mai bine ne simțim pe Giulești. A fost și dorința suporterilor. Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat. Noi am făcut meciuri foarte bune și pe Arena, dar contează și dacă avem un suport de 2-3%. Iar asta contează pe Giulești. Vreau să avem un play-off așa cum ne dorim”, a declarat Victor Angelescu, în direct la