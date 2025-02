FCSB a făcut un nou transfer în ultimele ore din mercato! Anunțul lui Mihai Stoica: „Îmi place foarte mult”

FCSB a mai rezolvat un transfer chiar înaintea închiderii ferestrei de mercato din această iarnă. Mihai Stoica a transmis că Ionuț Cercel se alătură încă de acum echipei bucureștene.

Mihai Stoica a anunțat cel mai nou transfer de la FCSB

. Dacă atacantul a venit primul, debutând deja în tricoul bucureștenilor, fundașul era așteptat din vară.

Mihai Stoica a anunțat că Ionuț Cercel se alătură și el în cele din urmă lotului condus de Elias Charalambous și Mihai Pintilii din această iarnă, FCSB și Farul ajungând la un acord.

„Cercel vine de acum! Acum chiar nu mai avem probleme cu regula U21!”

„Mie mi-a spus Valeriu Argăseală azi că discutase cu Zoli Iașko și că vine de acum. Da, Cercel vine de acum! Acum chiar nu mai avem probleme cu regula U21.

La Cercel și la Stoian există niște bonusuri în funcție de numărul de meciuri la noi. Cu cât le bifează mai repede, cu atât trebuie să trimitem banii mai repede.

„Poate să fie și fundaș dreapta, și fundaș central”

Mie îmi place foarte mult. Acum să vedem, am înțeles că ar avea o problemă medicală, dar nu m-am interesat. Cât e jucătorul altcuiva, e vorba de respect și nu e normal să iei legătura cu jucătorul. Înțeleg că acum va avea un examen pentru permisul auto. După ce susține examenul, sper să fie totul ok.

El provine din fundaș central. Nu îl știm foarte bine, deci o să vedem. Poate să fie și fundaș dreapta, și fundaș central”, a spus Mihai Stoica, la

Gică Popescu a confirmat și el mutarea: „Am decis să-l dăm pe Cercel!”

Farul Constanța și-a găsit un nou jucător pentru postul de fundaș dreapta, de origine portugheză. Gică Popescu a confirmat cedarea lui Ionuț Stoica la FCSB pe finalul perioadei de mercato.

„Am găsit înlocuitor, azi am semnat contractul cu un alt fundaș dreapta. Este un jucător portughez. Dacă am semnat contractul și avem o nouă variantă pentru postul de fundaș dreapta, am decis să-l dăm pe Cercel în ultima zi, la cerința celor de la FCSB”, a declarat Gică Popescu, la

18 ani are Ionuț Cercel și este cotat la 200.000 de euro

16 meciuri și o pasă decisivă a bifat tânărul fundaș la Farul în acest sezon