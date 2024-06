FCSB a făcut vizita medicală pentru viitorul sezon. Absențe de marcă la reunirea campionilor

Antrenorul Elias Charalambous, care s-a ales cu o din partea patronului Gigi Becali, a sunat adunarea cu doar câteva zile înainte de plecarea în cantonamentul din Olanda.

Jucătorii de la FCSB au efectuat vizita medicală

Jucătorii formației FCSB au efectuat vineri dimineață, 14 iunie, vizita medicală la o clinică din Chiajna. La acțiune au fost prezenți 23 de fotbaliști, dar au fost și absențe importante.

Printre cei prezenți la vizita medicală s-a numărat și , dar și doi fotbaliști reveniți la echipă după ce au fost împrumutați în sezonul precedent: Malcom Edjouma și Alexandru Musi.

Cei 23 de jucători care au efectuat testele medicale sunt următorii:

Răzvan Udrea

Marc Rădulescu

Andrei Vlad

Valentin Crețu

Ionuț Panțîru

Joyskim Dawa

Denis Haruț

David Miculescu

Daniel Popa

Mihai Lixandru

Andrei Pandele

Malcom Edjouma

Luis Phelipe

Vlad Chiricheș

Mihai Toma

Alexandru Băluță

Alexandru Musi

Baba Alhassan

Eduard Radaslavescu

David Popa

Matyas Laszlo

Ricardo Pădurariu

Denis Colibășanu

De la reunire au lipsit cei 4 jucători convocați la naționala României pe EURO 2024, Ștefan Târnovanu, Adrian Șut, Darius Olaru și Florinel Coman, dar și accidentații Alexandru Pantea și Octavian Popescu.

Pe lângă aceștia nu au fost prezenți Siyabonga Ngezana și David Kiki, care au fost plecați la reprezentativele Africii de Sud și, respectiv, Beninului, Nana Antwi, care ar fi pierdut avionul, Risto Radunovic, care mai are contract doar până în iarnă, și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cu cine se bate FCSB la titlu în sezonul viitor

Mijlocașul Mihai Lixandru este conștient de faptul că toată echipele își vor dori în sezonul viitor să arate cât mai bine în meciurile cu FCSB și a enumerat formațiile cu care ”roș-albaștrii” se vor lupta pentru titlu.

”A fost o vacanță destul de lungă. Ne-am odihnit, ne-am încărcat bateriile și suntem pregătiți de un nou an. Un an important și un an cu foarte multe meciuri în preliminarii. Supercupă. Campionat. Multe meciuri.

Sperăm să mergem mai departe cât mai mult în toate competițiile. La FCSB sunt mereu așteptări foarte mari. Nu cred că s-a schimbat nimic. Noi trebuie să fim pregătiți de asta. Cu siguranță avem jucători care pot face față presiunii.

Cu toată lumea ne luptăm la titlu. Toți vor să câștige împotriva noastră. E normal. CFR, Rapid, Craiova. Farul. Sunt echipele de anul trecut din play-off. Dar, nu se știe niciodată. Am văzut și alte echipe care s-au întărit, spre exemplu U Cluj.

(n.r. – fețe noi la FCSB) Sperăm să ne ajute. Să fie sănătoși și să ne îndeplinim obiectivele împreună. Ne bucurăm și sperăm să avem un lot cât mai numeros și valoric. Sper să am un sezon cât mai bun. Să fie o creștere de la an la an. Noi plecăm cu acest gând, suntem în preliminarii Champions League. În fotbal e posibil orice și o să dăm totul pentru asta.

Avem un staff care o să ne pregătească foarte bine. Nu am griji. O să fim pregătiți atât fizic, cât și psihic. Încerc să mă pregătesc cât mai bine și să am un sezon cât mai bun. Sper să fiu sănătos și să am reușitele pe care mi le doresc eu”, a delarat Lixandru, la vizita medicală.