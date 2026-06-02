FCSB a forţat transferul fostei vedete de la CFR Cluj: “Mi-a plăcut foarte mult și am vorbit cu clubul!”

Un fost jucător important de la CFR Cluj, transferat în străinătate pe o sumă mare de bani, a fost dorit recent de FCSB. De ce nu s-a mai realizat această mutare.
Adrian Baciu
02.06.2026 | 12:45
Emerllahu, fosta vedetă de la CFR Cluj, aproape de un transfer la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
În ultimele luni, FCSB a urmărit să aducă la echipă o serie de jucători importanți, unii dintre ei trecând și pe la echipele de top din țară. Clubul condus de Gigi Becali a forțat transferul unei foste vedete de la CFR Cluj. Mihai Stoica, 61 de ani, a dezvăluit, la FANATIK, despre cine este vorba și de ce nu s-a mai perfectat această mutare.

Cine e fosta vedetă de la CFR Cluj care a fost la un pas să ajungă la FCSB: ”Mi-a plăcut foarte mult și am vorbit cu clubul!”

Managerul general al fostei campioane a României a expus povestea transferului la roș-albaștri a lui Ofri Arad, 27 de ani. Totul s-a întâmplat la începutul acestui an 2026, în Antalya. Cu această ocazie, conducătorul fostei campioane a făcut o altă dezvăluiri interesantă.

Mihai Stoica a spus că FCSB s-a interesat să-l readucă în țară pe un fost jucător extrem de important al rivalei CFR Cluj. E vorba de Lindon Emerllahu. Jucătorul din Kosovo de doar 23 de ani mai fusese dorit de FCSB și pe vremea în care era legitimat în Gruia. În iarna lui 2025, însuși Gigi Becali afirmase că mutarea e aproape perfectată.

În final, Emerllahu a ales să semneze cu Polissya Zhytomyr, echipă din prima ligă a Ucrainei, țară aflată în război. FCSB nu a renunțat și s-a mai interesat încă o dată de kosovar. Meme Stoica dezvăluie faptul că l-a rugat pe directorul sportiv Florin Cernat, fost fotbalist în Ucraina, să se intereseze de situația lui Emerllahu.

”Eram în Antalya în cantonament. Pierdusem foarte mult timp pentru că era aproape transferat Emerllahu. Și până la urmă tot ce mi s-a spus a fost fals și a ajuns în Ucraina. Apropo, l-am rugat pe (Florin) Cernat să vorbească în Ucraina pentru că am văzut că nu face o figură extraordinară acolo. Să vadă dacă putem să îl aducem noi pe Emerllahu. Dar i s-a spus că este un jucător de bază, se bazează pe el și nu se pune problema. Deci nu ne pierdusem speranța în Emerllahu. Mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar săptămâna asta s-a întâmplat acest lucru”, a povestit MM.

Câți bani a obținut CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu

Transferul lui Emerllahu de la CFR Cluj la Polissya Zhytomyr aducea, la finele lui 2025, în conturile clubului din Gruia aproximativ 1,5 milioane de euro. Această sumă reprezintă un câștig semnificativ, dat fiind faptul că CFR l-a transferat în februarie 2025 pentru 700.000 de euro, de la Ballkani, din țara sa natală.

În ultimul sezon, în prima ligă din Ucraina, Emerllahu a bifat 13 meciuri, un gol și o pasă de gol pentru echipa sa. Cota de piață a jucătorului a ajuns la 1,8 milioane de euro. Când plecase din România era cotat la 1,5 milioane. Din țara noastră, kosovarul ajunsese în Ucraina cu un bilanț de 17 meciuri, 4 goluri și 2 assist-uri în SuperLiga.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
