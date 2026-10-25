”FCSB a fost ca Mike Tyson. Rapid și-a chinuit suporterii”. Adrian Ilie, fără dubii după 4-1 în derby

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Prezent în studio la cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie (52 de ani) a mărturisit că se aștepta la mai mult din partea Rapidului la derby-ul cu FCSB și consideră că Laurențiu Reghecampf i-a fost mult superior lui Daniel Pancu.

Adrian Ilie, reacție spumoasă după FCSB – Rapid 4-1

Fostul mare internațional a remarcat că și nu a ascuns faptul că se aștepta la altceva din partea giuleștenilor măcar în repriza secundă. În schimb, el a comparat evoluția FCSB-ului cu marile meciuri făcute de legendarul pugilist Mike Tyson.

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”Nu am pariat pe scor exact, dar am pariat pe gol-gol. Am pus pe live, după ce a dat Rapid gol, că FCSB marchează de minim două ori. Nu mă așteptam să le dea patru, asta e inspirația antrenorului că face schimbările care trebuie.

Mă așteptam la o replică mai bună a Rapidului, mai ales că FCSB trecea prin perioada asta, dar mai ales că a deschis scorul. Au marcat rapid și mă așteptam la altă replică după gol. FCSB a dominat meciul cap-coadă și Reghecampf a fost cu un pas înaintea lui Pancu. Ai văzut când intra Mike Tyson în ring că domina din secunda 1? Exact așa a fost FCSB, a dominat în continuu.

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M-a surprins că n-a marcat până în pauză, deoarece jocul l-au controlat. Mă așteptam la o replică mai tare a Rapidului după pauză, dar nu că nu a fost, au fost chiar mai slabi. Îți dai seama dacă iese Rapidul după pauză și mai marchează un gol că poate scorul o să fie altul? Nu au făcut nimic nici după pauză, s-au adâncit și mai mult. Singurii pe care i-a chinuit Rapidul aseară au fost suporterii lor. Atât”, a declarat Adrian Ilie, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Reghecampf, peste Pancu în derby

Jocul modest al giuleștenilor a fost remarcat și de Horia Ivanovici, care imediat după derby-ul de pe Arena Națională a scris un editorial în FANATIK în care și să precizeze că, în sfârșit, FCSB are antrenor.

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Tehnicianul ”roș-albaștrilor” a dominat tactic duelul cu omologul său Daniel Pancu și . L-a scos încă din prima repriză pe modestul Arnold Garita și l-a trimis în teren pe Alexandru Stoian, la pauză l-a aruncat în luptă pe Aymen Boutoutaou în locul lui David Miculescu, iar apoi l-a băgat pe Joao Paulo la Meriton Korenica, iar cei trei au decis soarta derby-ului.