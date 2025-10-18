„FCSB a fost FC Stan și Bran!”. Cine a făcut gluma serii după umilința colosală cu Metaloglobus

Campioana României s-a făcut de râs la Clinceni. FCSB a fost învinsă de nou-promovata Metaloglobus, cu scorul de 1-2. A fost haos total în jocul echipei lui Elias Charalambous. Până și comentatorii partidei au glumit pe seama prestației roș-albaștrilor.

FCSB, umilită de nou-promovata Metaloglobus. Haos în jocul campioanei României

. Florin Tănase a deschis scorul în prima repriză, din penalty, însă după pauză lucrurile au luat o turnură neașteptată. Metaloglobus a întors scorul după o serie de erori comise de fundașii lui Elias Charalambous.

Jucătorii de la FCSB nu au reacționat după cele două goluri înscrise de Metaloglobus. Roș-albaștrii nu au reușit mai nimic pe faza ofensivă. S-au greșit nenumărate pase, iar în final au plecat total dezamăgiți la vestiare. Urmează un meci extrem de complicat cu Bologna, în Europa League.

Glumă genială în direct! Ironie fină la adresa FCSB

Prestația rușinoasă a campioanei României i-a inspirat pe comentatorii partidei. La Digi Sport, Ionuț Angheluță a glumit pe seama jocului roș-albaștrilor și a spus, după un atac ratat: „FCSB a fost FC Stan și Bran!”.

Cine este Ionuț Angheluță? A fost desemnat cel mai bun comentator al anului la GALA FANATIK

A debutat în presă în urmă cu mulți ani, iar în luna decembrie a primit, la Gala FANATIK, premiul pentru „Comentatorul anului 2024”, alături de George Dobre.

„Mulțumesc pentru acest premiu. De obicei, când îi vedeam pe alți colegi primind astfel de premii, mă gândeam că nu e mare lucru, dar trebuie să recunosc că mă simt măgulit. Îmi face o mare plăcere că am fost ales și mulțumesc Fanatik pe această cale”, a declarat Ionuț Angheluță la GALA FANATIK.