FCSB a început extrem de prost anul 2026 în SuperLiga! FC Argeș a deschis scorul după o gafă uriașă în apărarea campioanei. Video

ADVERTISEMENT

FCSB a început cum nu se putea mai prost anul 2026 în SuperLiga! La Mioveni, pe un teren înghețat pe care mingea a fost foarte greu de controlat, campioana României a primit gol de la FC Argeș după doar 28 de minute de joc. Și a fost vorba despre un gol marcat la finalul unei faze plecate de la o eroare mare comisă de echipa roș-albastră pe fază de construcție.

Yanis Pîrvu a deschis scorul în FC Argeș – FCSB după o greșeală făcută de campioană pe fază de construcție

Pe o secvență de joc în care s-a poziționat cu linia defensivă foarte sus spre jumătatea terenului, Vlad Chiricheș a primit o pasă prea moale de la Toma, cel care a încercat astfel să redubleze o minge verticalizată spre el în terenul lui Fostul căpitan al naționalei României s-a mișcat de asemenea destul de lent și nu a reușit să intre în posesia mingii.

ADVERTISEMENT

Astfel, piteștenii au recuperat și au declanșat imediat un contraatac vertical spre poarta adversă. Din respingerea respectivă, mingea a ajuns la Robert Moldoveanu, cel care a înaintat cu ea la picior pentru o bună porțiune de teren.

Ajuns în apropierea careului, fotbalistul crescut de Dinamo i-a pasat simplu în dreapta tânărului de doar 18 ani Yanis Pîrvu, după ce l-a așteptat pentru câteva secunde, iar acesta a finalizat elegant, fără preluare, cu piciorul drept în diagonală, fără șanse de intervenție pentru Ștefan Târnovanu, întrucât mingea s-a dus lângă bară, în plasa laterală.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș avea zilele numărate la FCSB la finalul anului trecut

Interesant de remarcat este că în centrul acestei faze s-a aflat Vlad Chiricheș, fotbalist pe care Gigi Becali îl voia trecut pe „linie moartă” la finalul anului trecut. Doar că ulterior că a reușit să îl convingă pe patron să îl păstreze pe experimentatul jucător pe lista competițională și pentru această parte secundă a sezonului:

ADVERTISEMENT

„Ieri am discutat și l-am rugat ca Vlad Chiricheș să continue cu noi. Și cu Feyenoord, și aseară, a adus echilibru și e un jucător de care avem foarte mare nevoie, chiar dacă are o vârstă.

E o personalitate marcantă în vestiar și avem mare nevoie în campania asta disperată de a reduce distanța față de primele locuri de un factor de echilibru. Iar Vlad Chiriceș este un factor de echilibru.

ADVERTISEMENT

Are contract până în vară. Da, suntem ok. Să rămână pe liste”.