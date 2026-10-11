„FCSB a jucat 4-2-3-ZERO! De ce nu joacă Stoian?” Garita, distrus de Pușcas, Vochin și Răchită!

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FCSB a luat 3 puncte sâmbătă seară după 1-0 cu Oțelul în etapa a 11-a din SuperLiga. Marcel Pușcaș, Andrei Vochin și Vivi Răchită, analiștii FANATIK, l-au criticat pe Arnold Garita. Vârful bucureștenilor nu i-a convins pe niciunul dintre ei, fiind criticat pentru cum a jucat și pentru lipsa de contribuții la echipa bucureșteană.

Marcel Pușcaș a criticat nivelul fizic al FCSB-ului după pauza competițională

Primul care a luat cuvântul a fost Marcel Pușcaș, care și care a semnalat în direct că FCSB nu s-a ridicat, din punct de vedere fizic, la așteptările create după cele 3 săptămâni de pregătire intensă sub comanda noului antrenor, Laurențiu Reghecampf. „Toată lumea, înainte de pauza asta competițională, își dorea liber, nu? O să facem, o să dregem fizic, tehnic, tactic, pieptul, capul, tot, toată lumea va fi învingătoare în această perioadă de pauză. OK, și ce am constatat? A început meciul și nu s-a schimbat nimic. Am crezut că în astea două, trei săptămâni pline, de fapt, o să dea pe dinafară metoda Neubert, care e agreată de Reghe, înțeleg. Au colaborat de ani de zile împreună și o să-i nimicească pe cei de la Oțelul, mai ales că au făcut transferurile pe care le-au făcut, au salariile pe care le au.

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Și până la urmă, ce să vezi, că tot la valoare ajungi. Toată lumea a făcut pregătire fizică, sută la sută au pus accentul toți antrenorii din campionat, din Superligă, pe pregătirea fizică în perioada asta, că toți s-au plâns că, ba le-au venit jucătorii târziu, în septembrie, în august, pe rând, așa, și că nu sunt pregătiți fizic. Bun, unde a fost pregătirea fizică? N-ai avut o ocazie clară de gol, n-ai beneficiat sau n-ai știut cum să acționezi în superioritate numerică aproape 40 de minute, cu aceiași jucători pe care i-am mai văzut. Au trecut 11 etape și n-am văzut nicio mare îmbunătățire. Probabil că dacă nu era acea eliminare, o aveau mai grea”, a spus inițial Marcel Pușcaș.

Arnold Garita, criticat în direct de Marcel Pușcaș, Andrei Vochin și Vivi Răchită

Cel mai contestat fotbalist care a evoluat pentru FCSB în victoria contra Oțelului a fost atacantul Arnold Garita, cel care la plecarea de la stadion. Vârful a fost subiect de ironii pentru Marcel Pușcaș: „Lucian Amarghioalei, care venise pe vremuri la Steaua, era înalt, solid, dar știa mai mult fotbal decât Garita. Poate juca la Ciuc (n.r. – Csikszereda)”, cât și pentru Vivi Răchită: „Sistemul lui Reghe a fost 4-2-3-0. Ții minte când a venit pe aeroport cum era? 50 Cent, cu ochelari, cu lanț, îmbrăcat… Am zis că a venit în vacanță!”.

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Andrei Vochin a comentat la rândul său despre prestațiile lui Arnold Garita în tricoul FCSB-ului de la transferul său și a spus că jucătorul nu mai traversează aceeași formă bună arătată prima dată în România, când evolua la FC Argeș și devenise interesant pentru formațiile cu pretenții din SuperLiga. „Nu cred că suntem prea duri, pentru că vorbim despre un atacant care deja are șase meciuri, cred, și n-are gol marcat. Când s-a pus problema ca Garita să facă pasul spre una dintre echipele de top din România, când era la FC Argeș, mă întrebam și eu ce văd oamenii ăștia la el, ă, fiind o echipă care trebuie să joace pozițional. Echipele din top patru trebuie să joace pozițional. Ori el, la FC Argeș, ieșea în evidență pentru că avea niște spații. Era un jucător bun atunci. E, de atunci au trecut vreo patru ani de când a fost acolo. Și așa, respectând proporțiile, mi s-a părut că el a ajuns la o echipă de top patru-cinci din România, cam cum a ajuns Tom Jones să cânte pe scenă pe la Sala Palatului. Adică când era în vogă nici nu se gândea vreodată să ajungă pe aici…

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El acum nu mai e nici ce a fost acum patru ani, asta e clar. Și cred că asta este și una dintre problemele celor de la FCSB, pentru că au început meciul de aseară cu o medie de vârstă de aproape 29 de ani. E o problemă, pentru că de asta am văzut acest joc bătrânesc, pentru că elementele de rupere de ritm din jocul FCSB-ului de aseară au fost date de Pădurariu, un jucător de 19 ani. Un joc bătrânesc între o echipă care avea 29 de ani aproape și una care avea 28 de ani ca medie de vârstă. Nu poți să scoți din context chestiile astea. Nu mai vorbesc să ai viziune, să te gândești la viitor, ce o să fie, când, cum”, a spus și Andrei Vochin.

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Marcel Pușcaș, siderat de șansele puține primite de atacantul FCSB-ului

Finalul analizei despre atacul FCSB-ului i-a aparținut tot lui Marcel Pușcaș, care este siderat de faptul că nici Marius Baciu, dar nici Laurențiu Reghecampf nu i-au dat mai multe minute tânărului Alexandru Stoian, marcatorul golului victoriei pentru bucureșteni contra Oțelului. „Parcă îs bătuți în cap și ăstalalt, Marius Baciu, fie iertat, și Reghe… Scuză-mă, dar pe bune, Stoian nu joacă… Joacă câte 10 minute!?”, a conchis Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.