Sport

FCSB a luat gol în amicalul contra lui Olaru chiar de la atacantul pe care MM Stoica a vrut să-l transfere! Cum au picat negocierile pentru starul lui Saint-Gilloise

FCSB a primit gol în amicalul contra lui Darius Olaru chiar de la atacantul pe care Mihai Stoica a dorit să îl transfere. Jucătorul a refuzat inclusiv echipa națională a României.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 15:43
FCSB a luat gol in amicalul contra lui Olaru chiar de la atacantul pe care MM Stoica a vrut sal transfere Cum au picat negocierile pentru starul lui SaintGilloise
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FCSB a luat gol în amicalul contra lui Olaru chiar de la atacantul pe care MM Stoica a vrut să-l transfere! Cum au picat negocierile pentru starul lui Saint-Gilloise. Foto: Colaj Fanatik
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FCSB s-a duelat cu Union St. Gilloise în primul amical al verii. Întâmplarea face ca prima partidă de pregătire să fie contra echipei care l-a transferat pe Darius Olaru în schimbul sumei de trei milioane de euro. Belgienii au dominat autoritar prima repriză, iar marcatorul a fost dorit chiar de Mihai Stoica.

FCSB a luat gol chiar de la atacantul pe care MM Stoica a vrut să-l transfere

Union St. Gilloise a evoluat în stagiunea precedentă în „Faza Ligii” UEFA Champions League, iar acest lucru s-a văzut în prima repriză a amicalului. Belgienii au intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri pe tabelă, iar posesia a fost tot de partea lor: 74% față de doar 26% în dreptul FCSB-ului.

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De remarcat este faptul că cel de-al doilea gol a fost înscris chiar de Raul Florucz. Dominarea a fost una evidentă, Saint Gilloise șutând de 19 ori la poartă, în timp ce FCSB a replicat o singură dată. Din cele patru lovituri care au prins cadrul porții, Ștefan Târnovanu a reușit să respingă doar două.

Golul reușit de Raul Florucz a venit în minutul 43, stabilind astfel scorul pauzei. Interesant este că, în trecut, Mihai Stoica l-a dorit pe atacant, însă suma de transfer solicitată de Olimpija Ljubljana era mult prea mare: 5 milioane de euro, preț achitat în totalitate de către Union St. Gilloise.

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„Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare. Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni”, a declarat Mihai Stoica referitor la o posibilă venire a lui Raul Florucz la FCSB.

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Raul Florucz a refuzat echipa națională a României

Raul Florucz s-a născut în localitatea austriacă Vocklabruck, din părinți români plecați din Arad, Florucz are în CV trei prezențe la selecționata U19 a Austriei. După o perioadă de patru ani petrecută la academia clubului LASK, fotbalistul s-a transferat în Croația, unde a îmbrăcat tricourile formațiilor Lokomotiva Zagreb, Sesvete, Dragovoljac și Jarun. Ulterior, în vara lui 2023, Olimpija Ljubljana l-a cumpărat în schimbul sumei de 100.000 de euro.

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Evoluțiile de la Olimpija Ljubljana i-au atras atenția regretatului Mircea Lucescu. Deși a purtat mai multe discuții cu atacantul, „Il Luce” nu l-a putut convinge să joace pentru naționala României, Florucz debutând ulterior pentru reprezentativa Austriei. De menționat este că acesta nu a fost convocat de Ralf Rangnick la Campionatul Mondial.

  • 4 milioane de euro este cota lui Raul Florucz
  • 34 de meciuri, 8 goluri și patru pase decisive a adunat atacantul la Union St. Gilloise
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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