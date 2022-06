FCSB a mai renunțat la o variantă pentru a acoperi postul de fundaș central: ”Nu ne permitem să transferăm din Ungaria, iau ei de la noi”

După ce s-a despărțit de Andrei Miron și Paulo Vinicius, vicecampioana României s-a trezit într-o criză de apărători centrali în urma , care va lipsi o perioadă îndelungată de pe teren.

FCSB, probleme cu fundașii centrali

Patronul Gigi Becali a dezvăluit că s-a gândit la aducerea lui Adrian Rus de la Fehervar pentru a acoperi postul de fundaș central, însă a recunoscut că FCSB nu are forța financiară să cumpere jucători din campionatul Ungariei.

”Am spus că nu mă hazardez. Puteți vedea maxim trei transferuri. Sigur unu, maxim 3. N-ai ce român să iei, trebuie să găsim în străinătate. L-am pus pe Meme, că la străini nu cunosc. Da, ne-am gândit și la Adrian Rus. L-am vrea, dar nu putem să îl luăm. Dacă a ajuns Ungaria să ia jucători de la noi… are economie mai mare, țară mai mare, locuitori mai mulți.

Șase luni stă Cristea, vă dați seama. E pierdere importantă că nu avem fundaș central. Nu era Cristea vreo mare valoare fotbalistică, dar ne făceam treaba cu el. E băiat cumine. Ăsta e adevărul.

Atacant nu cred că iau. Ce să iau de la Steaua, sunt vai de capul lor. În 3-4 ani câștigăm procesele și nu o să mai poată să se numească ei Steaua”, a declarat Becali, la Pro Arena.

Cum vede finanțatorul FCSB lupta la titlu

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” crede că echipa sa va câștiga titlul în sezonul viitor, mai ales că se va introduce sistemul VAR. Becali consideră că CFR Cluj e mai puternică după și nu ia în calcul Rapidul în lupta la marele trofeu.

”Nu am nicio ofertă și nici nu mă interesează să vând. Să vedem ce am greșit, de fapt nu prea am greșit. Oricum echipa e în creștere și să luăm campionatul. Anul ăsta e al nostru campionatul, cu ofsaidul care nu a fost. Pe ăla viitor avem și mai multe șanse, că e VAR.

Nu o iau în calcul pe Rapid. Ce a făcut mari investiții… Cum să se bată ei cu CFR, dacă ei i-au luat pe ăia care i-a dat afară CFR. Ce poate să facă Mutu? Jefte e cea mai bună mutare. Mie îmi plăcea cel mai mult. Nu a fost nicio ofertă pentru că nu dau bani pe jucători, nu vreau să cheltui. Nu se știe nimic cu economia, cu războiul”, a spus el.

Becali îl vrea pe Gică Popescu președinte la FRF

Gigi Becali a continuat , Răzvan Burleanu, și este de părere că cel mai bun conducător pentru fotbalul românesc este fostul mare internațional Gică Popescu.

”La U15 bat toată Europa, crește echipa frumos și joacă întâi la FCSB. Și apoi o să pună Burleanu un antrenor la națională, că Burleanu îmbătrânește la Federație, pune un antrenor care zice că nu îi ia la națională.

Pe Ghencea joacă doar Divizia B amatori, pe Arcul de Triumf unde e doar rugby. Mai este un stadion unde au zis că facem și noi niște drogangeli. Fotbalul ar trebui condus de Gică Popescu, un om cu scaun la cap cu calități manageriale. L-am pus pe Vali Argăseală să strângă semnături să îl demită pe Burleanu. Măcar să arătăm că am încercat, dacă nu putem”, a încheiat Becali.