ADVERTISEMENT

Transferul lui Korenica la FCSB s-a negociat în culise cu mult înainte ca mutarea să fie oficializată. Florin Vulturar a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, când au început discuțiile pentru aducerea fotbalistului în lotul formației roș-albastre și cine a fost implicat în negocieri.

Vulturar a dezvăluit când au început negocierile pentru Korenica

Florin Vulturar a explicat că discuțiile pentru transferul lui Korenica la FCSB au început în perioada în care . Agentul de jucători a purtat atunci primele discuții cu Marian Copilu, oficialul de la CFR Cluj, în condițiile în care ardelenii mai aveau și o altă ofertă pentru fotbalist. Negocierile nu au fost simple, însă părțile au reușit în cele din urmă să ajungă la un acord, iar Korenica a devenit jucătorul FCSB. Vulturar a explicat și rolul pe care l-a avut impresarul fotbalistului în discuțiile cu Marian Copilu.

ADVERTISEMENT

„Da, nu neapărat am muncit. De când a plecat Tănase am început dicuțiile cu Marian Copilu, știu că mai aveau și altă ofertă. Nu a fost simplu, dar e important că s-a semnat, s-a rezolvat. Eram spre Cipru și atunci au început discuțiile cu Marian. Impresarul lui Korenica a vorbit mai mult cu Marian, dar nu cred că era o problemă atât de mare să-l convingi să vină la FCSB. Da, suma este cea spusă de patronul FCSB“, a declarat agentul Florin Vulturar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Marius Șumudică după ce l-a pierdut pe Korenica, plecat la FCSB

Pentru a întări echipa lui Marius Baciu, Becali a scos din buzunar sume importante de bani pentru jucători de top. Unul dintre aceștia este chiar Meriton Korenica, de la CFR Cluj. După ce l-a pierdut pe kosovar, . La FANATIK SUPERLIGA, antrenorul din Gruia a recunoscut că nu mai are cuvinte. „Șumi” a admis că nu poate să-și ascundă sentimentele pe care le trăiește în prezent.

ADVERTISEMENT

„În momentul de față, nu am cuvinte. Mă așteptam, dar… Era unul dintre cei mai buni jucători ai mei. Îi găsisem locul, îl pusesem în zonă centrală, unde zic eu că joacă cel mai bine. Un număr 8, care poate să joace și decar. Începuse să crească în joc, găsisem o echipă de bază… Dar ce să fac, eu sunt antrenor și trebuie să mă supun.

ADVERTISEMENT

Sunt deciziile celor care conduc clubul. CFR Cluj nu înseamnă Șumudică. Eu sunt un pion aici. (….) Eu, din punctul meu de vedere, sunt afectat. Asta simt, nu pot să-mi ascund sentimentele. Este un amalgam de sentimente. Nu pot să ascund dezamăgirea și să văd că, față de sezonul trecut, sunt 13 – 14 jucători care pleacă de la CFR”, a spus Șumudică.