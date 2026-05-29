Sport

FCSB a ofertat un fotbalist din SuperLiga! Dezvăluirile lui Gigi Becali: „Mi-a zis Mirel”

După ce FCSB a obținut calificarea în cupele europene, Gigi Becali a dezvăluit că a ofertat un jucător din SuperLiga, care a fost remarcat și de Mirel Rădoi.
Bogdan Mariș
30.05.2026 | 00:25
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că FCSB a făcut o ofertă pentru mijlocașul brazilian al celor de la Csikszereda, Anderson Ceara (27 de ani). FOTO: Sport Pictures
La scurt timp după ce FCSB a învins-o pe Dinamo și și-a asigurat prezența în UEFA Conference League, Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a făcut o ofertă pentru mijlocașul brazilian al celor de la Csikszereda, Anderson Ceara (27 de ani). Patronul fostei campioane a anunțat că gruparea „roș-albastră” este interesată și de un alt jucător din campionatul intern.

FCSB, ofertă pentru Anderson Ceara! Anunțul lui Gigi Becali

Transferat în 2024 de Csikszereda, brazilianul Anderson Ceara a jucat un rol important în sezonul în care echipa a promovat în SuperLiga, iar apoi a avut evoluții solide și pe prima scenă. Sud-americanul l-a impresionat inclusiv pe Gigi Becali, care a dezvăluit că a înaintat o ofertă pentru transferul său, fotbalistul fiind recomandat și de fostul antrenor al FCSB-ului, Mirel Rădoi.

„I-am făcut și o ofertă, ei au spus că au ofertă de la unguri, dar impresarul lui zice că nu. Am făcut o ofertă oficială, ca să nu fie discuții. Oferta e în vigoare. Eu îi spun ‘Decuseara’. Îmi place că e driblangiu. Dacă iei 5 jucători, schimbi tot. Schimb flancuri stânga-dreapta, schimbi mijlocași centrali, iei atacant, înseamnă că schimbi tot. Știu că are cele mai multe driblinguri din tot campionatul, mi-a zis Mirel. Mirel a ales statistica, a spus că are cele mai multe driblinguri”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport după victoria obținută de FCSB la barajul contra lui Dinamo.

FCSB, interesată și de un alt fotbalist din play-out

Patronul FCSB-ului a anunțat că este interesat și de un alt jucător care a evoluat în play-out, însă acesta a adus aminte și de transferul lui Dennis Politic, care s-a dovedit a fi o mutare neinspirată. „Când mi-a plăcut cineva și am dat 2 milioane și nu era cineva? (n.r. Dennis Politic). Eu mă gândesc la un jucător, dar nu am spus nimănui, nici lui Meme.

S-ar putea să n-am dreptate. E un jucător care cred că ar putea să umple un gol de la noi. A jucat în play-out. Nu de la Botoșani, nu ai ce să iei de acolo”, a afirmat Gigi Becali, care i-a oferit o replică dură lui Mihai Rotaru după ce FCSB s-a calificat în preliminariile UEFA Conference League.

  • 7 goluri a marcat Anderson Ceara pentru Csikszereda în sezonul 2025-2026
  • 650.000 de euro este cota brazilianului
