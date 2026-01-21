FCSB a plecat în Croația pentru meciul cu Dinamo Zagreb! Întăriri pentru Charalambous și Pintilii. Video

ADVERTISEMENT

Lotul FCSB-ului s-a deplasat la Zagreb, unde campioana en-titre a României se va duela cu Dinamo Zagreb, în etapa a 7-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Elias Charalambous are motive de bucurie, doi titulari fiind din nou alături de echipă.

Ngezana, în lot pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb – FCSB este decisiv pentru calificarea roș-albaștrilor în fazele superioare din Europa League. Victoria cu Feyenoord le-a dat speranțe suporterilor, astfel că presiunea este suplimentară.

În ciuda faptului că a pierdut cu FC Argeș în etapa 22 din SuperLiga, Elias Charalambous are și motive de bucurie. Siyabonga Ngezana se află în lotul campioanei pentru partida cu Dinamo Zagreb. Fundașul central a participat la Cupa Africii pe Națiuni, iar după eliminarea Africii de Sud, a avut câteva zile libere, astfel că a ratat partida cu piteștenii.

În schimb, antrenorul cipriot nu se va putea baza pe și Andre Duarte. Deși nu au drept de joc, .

Pe ce loc se află FCSB în Europa League înainte de meciul cu Dinamo Zagreb

FCSB rămâne în cărți pentru un loc în primăvara europeană, după victoria spectaculoasă obținută împotriva lui Feyenoord, scor 4-3. Totuși, echipa antrenată de Elias Charalambous are nevoie de un succes și pe terenul lui Dinamo Zagreb pentru a continua să spere la calificare. În prezent, „roș-albaștrii” ocupă locul 27, cu 6 puncte, la doar un punct distanță de echipele aflate în zona play-off.

La o săptămână după duelul cu Dinamo Zagreb, FCSB va disputa un alt meci dificil, pe teren propriu, împotriva lui Fenerbahce, în ultima etapă. Dacă „roș-albaștrii” vor obține calificarea în faza eliminatorie, Andre Duarte și Ofri Arad ar putea fi incluși pe lista UEFA și ar avea șansa să joace în aceste partide.