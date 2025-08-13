FCSB a plecat în Kosovo pentru returul cu Drita din Europa League. Lotul deplasat de Charalambous + de ce lipsește Risto Radunovic

FCSB va juca în deplasare cu Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, însă antrenorul Elias Charalambous nu-l va avea la dispoziție pe fundașul stânga Risto Radunovic.
Campioana României a plecat miercuri la prânz către Kosovo, însă în avion nu a urcat și Risto Radunovic. Muntenegreanul are probleme medicale și nu a făcut deplasarea, așa cum FANATIK a anunțat încă de acum 24 de ore.
”O informație de ultimă oră și foarte importantă dinspre FCSB. Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo. Și mai mult decât atât, sunt șanse destul de mici să joace și în play-off-ul Europa League sau Conference League, ce va fi pentru FCSB.
Deci vestea proastă pentru FCSB este că Radunovic nu merge în Kosovo și are șanse mici să joace și în următoarea dublă, din play-off”, a anunțat încă de marți Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.
Vestea bună pentru campioana României este că Darius Olaru s-a întors la timp de la Belgrad și este refăcut pentru returul cu Drita, informație oferită de asemenea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
În aceste condiții, antrenorul Elias Charalambous a convocat următorii 21 de jucători pentru partida din Kosovo:
Întâlnirea Drita – FCSB, din manșa secundă a turului 3 preliminar la Europa League, se va disputa joi, 14 august, de la ora 21:00, pe stadionul Fadil Vokrri di Priștina. În tur, campioana României s-a impus cu scorul de 3-2, după o revenire spectaculoasă de la 0-2.