FCSB a plecat în Kosovo pentru returul cu Drita din Europa League. Lotul deplasat de Charalambous + de ce lipsește Risto Radunovic

FCSB va juca în deplasare cu Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, însă antrenorul Elias Charalambous nu-l va avea la dispoziție pe fundașul stânga Risto Radunovic.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic nu a mers cu FCSB la returul cu Drita din Europa League

Campioana României a plecat miercuri la prânz către Kosovo, însă în avion nu a urcat și Risto Radunovic. , așa cum FANATIK a anunțat încă de acum 24 de ore.

”O informație de ultimă oră și foarte importantă dinspre FCSB. Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo. Și mai mult decât atât, sunt șanse destul de mici să joace și în play-off-ul Europa League sau Conference League, ce va fi pentru FCSB.

ADVERTISEMENT

Deci vestea proastă pentru FCSB este că Radunovic nu merge în Kosovo și are șanse mici să joace și în următoarea dublă, din play-off”, a anunțat încă de marți Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Lotul FCSB pentru returul cu Drita

Vestea bună pentru campioana României este că pentru returul cu Drita, informație oferită de asemenea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, antrenorul Elias Charalambous a convocat următorii 21 de jucători pentru partida din Kosovo:

ADVERTISEMENT

Lukas Zima

Ștefan Târnovanu

Valentin Crețu

Alexandru Pantea

Baba Alhassan

Daniel Graovac

Siyabonga Ngezana

Mihai Popescu

David Kiki

Adrian Șut

Vlad Chiricheș

Juri Cisotti

Mihai Lixandru

Malcom Edjouma

David Miculescu

Darius Olaru

Mihai Toma

Dennis Politic

Octavian Popescu

Alexandru Stoian

Daniel Bîrligea

ADVERTISEMENT

Întâlnirea Drita – FCSB, din manșa secundă a turului 3 preliminar la Europa League, se va disputa joi, 14 august, de la ora 21:00, pe stadionul Fadil Vokrri di Priștina. În tur, campioana României s-a impus cu scorul de 3-2, după o revenire spectaculoasă de la 0-2.