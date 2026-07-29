FCSB a plecat în Letonia fără trei oameni de bază! Cine poate debuta în returul cu FK Auda

Delegația FCSB a decolat spre Letonia, acolo unde joi seară, de la ora 19:00, formația din București va juca împotriva celor de la FK Auda, în returul dublei din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Batubinsika, noul fundaș al roș-albaștrilor, se află în lot. Totuși, trei jucători importanți nu au făcut deplasarea.
FCSB a suferit o înfrângere total surprinzătoare în prima manșă a dublei cu FK Auda. Echipa din Letonia i-a surprins pe roș-albaștri și s-a impus cu scorul de 3-2 pe Stadionul Steaua. Acum, formația din Capitală este obligată să întoarcă rezultatul pentru a-și continua parcursul european.
Meciul din București a fost dominat de FCSB, însă jucătorii lui FK Auda au reușit ca, din puținele ocazii create, să îl învingă de trei ori pe Ștefan Târnovanu. Returul din Letonia se anunță unul complicat pentru FCSB, care are doar varianta victoriei pentru a merge mai departe.
Miercuri, jucătorii FCSB au decolat de pe Aeroportul Băneasa spre Riga. În lotul deplasat pentru meciul cu FK Auda se regăsește și fundașul central Batubinsika, transferat în această vară, care ar putea bifa primele sale minute în tricoul roș-albaștrilor.
În schimb, Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu nu au făcut deplasarea în Letonia. Nici Joao Paulo nu este 100% și ar putea începe meciul pe banca de rezerve, așa cum a anunțat MM Stoica. Cei trei jucători au în continuare probleme medicale, iar Marius Baciu nu se va putea baza pe serviciile lor. Din lot fac parte însă mai mulți tineri: Andrei Dăncuș, Luca Stancu, Ricardo Pădurariu, Alexandru Stoian și Mihai Toma.