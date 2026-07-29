Sport

FCSB a plecat în Letonia fără trei oameni de bază! Cine poate debuta în returul cu FK Auda

FCSB a plecat spre Riga pentru returul cu FK Auda din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Trei jucători importanți au rămas acasă, în timp ce noul fundaș Batubinsika este inclus în lot și poate debuta.
Alex Bodnariu
29.07.2026 | 09:54
FCSB a plecat in Letonia fara trei oameni de baza Cine poate debuta in returul cu FK Auda
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Jucătorii de la FCSB au plecat miercuri dimineața în Letonia. Foto: SportPictures
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Delegația FCSB a decolat spre Letonia, acolo unde joi seară, de la ora 19:00, formația din București va juca împotriva celor de la FK Auda, în returul dublei din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Batubinsika, noul fundaș al roș-albaștrilor, se află în lot. Totuși, trei jucători importanți nu au făcut deplasarea.

Jucătorii de la FCSB au plecat miercuri dimineața în Letonia

FCSB a suferit o înfrângere total surprinzătoare în prima manșă a dublei cu FK Auda. Echipa din Letonia i-a surprins pe roș-albaștri și s-a impus cu scorul de 3-2 pe Stadionul Steaua. Acum, formația din Capitală este obligată să întoarcă rezultatul pentru a-și continua parcursul european.

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Meciul din București a fost dominat de FCSB, însă jucătorii lui FK Auda au reușit ca, din puținele ocazii create, să îl învingă de trei ori pe Ștefan Târnovanu. Returul din Letonia se anunță unul complicat pentru FCSB, care are doar varianta victoriei pentru a merge mai departe.

Batubinsika poate debuta în Auda – FCSB!

Miercuri, jucătorii FCSB au decolat de pe Aeroportul Băneasa spre Riga. În lotul deplasat pentru meciul cu FK Auda se regăsește și fundașul central Batubinsika, transferat în această vară, care ar putea bifa primele sale minute în tricoul roș-albaștrilor.

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În schimb, Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu nu au făcut deplasarea în Letonia. Nici Joao Paulo nu este 100% și ar putea începe meciul pe banca de rezerve, așa cum a anunțat MM Stoica. Cei trei jucători au în continuare probleme medicale, iar Marius Baciu nu se va putea baza pe serviciile lor. Din lot fac parte însă mai mulți tineri: Andrei Dăncuș, Luca Stancu, Ricardo Pădurariu, Alexandru Stoian și Mihai Toma.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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