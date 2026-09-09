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Foștii antrenori de la FCSB, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, și-au dorit să-l aducă pe Octavian Popescu la Levadiakos. Până la urmă jucătorul a rămas la formația bucureșteană, iar MM Stoica a povestit cum a arătat oferta grecilor.

Ce ofertă a primit FCSB pentru Tavi Popescu. MM Stoica a spus totul

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a explicat că Levadiakos și-ar fi dorit să-l ia pe Tavi Popescu împrumut până la finalul sezonului pentru 10.000 de euro și a precizat care a fost motivul pentru care nu s-a realizat mutarea.

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”Pe Târnovanu l-au vândut peste tot. Nu a fost niciodată o ofertă concretă pentru el. Singura ofertă pe care am avut-o acum a fost pentru Octavian Popescu împrumut la Levadiakos un an pe 10.000 de euro.

Mă rog, împrumut, ei nu au voie să facă asta. Nu au voie să ia mai mult de 5 jucători împrumut. E logic să fie așa și atunci cumpără ca să cumperi înapoi tu după. Octavian Popescu este un jucător format de club, nu ocupă locul nimănui. Este complicat să dai jucătorii formați de club”, a declarat MM Stoica, la .

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Care sunt marile probleme ale lui Tavi Popescu

În cele din urmă, Octavian Popescu nu a mai ajuns sub comanda lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii, iar Levadiakos s-a reorientat imediat și .

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De serviciile jucătorului s-a mai interesat și CFR Cluj, iar în direct la FANATIK SUPERLIGA antrenorul Marius până la finalul sezonului. Gigi Becali a intervenit imediat și a fost de acord cu mutarea.

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Însă, Mihai Stoica a negat vehement și varianta ca Tavi Popescu să ajungă în Gruia. Oficialul a explicat că jucătorul trebuie să se dedice mai mult fotbalului și consideră că acesta .

”În niciun caz la CFR Cluj. E nervos, trebuie să se reseteze. Dacă îi luăm calitățile, nu găsim un jucător care să se apropie de suma calităților lui. Dar trebuie să fie dublate de o consistență în exprimarea lui la partidele oficiale și să își pună ordine în viață.

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Trebuie să își pună ordine în viață. Când el va da totul fotbalului, îi va da și fotbalului înapoi. La el, perioada de adolescență încă se prelungește. Am întâlnit în viață mulți adolescenți întârziați”, a spus Stoica.