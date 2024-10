FCSB a produs cutremur la Salonic! Decizia radicală luată de patronul lui PAOK după înfrângerea din Europa League: ce s-a întâmplat cu Răzvan Lucescu

PAOK a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în toate competițiile, iar Ivan Savvidis a fost nevoit să ia măsuri de urgență. pe jucători după înfrângerea cu FCSB, scor 0-1, în etapa cu numărul 2 din grupa de UEFA Europa League.

FCSB a produs cutremur la Salonic! Decizia radicală luată de patronul lui PAOK după înfrângerea din Europa League

PAOK traversează o adevărată criză atât pe plan intern, cât și la nivel european. Formația antrenată de românul Răzvan Lucescu are 3 înfrângeri la rând, dintre care două în Europa League cu Galatasaray (1-3) și FCSB (0-1), dar și una în campionat cu rivala locală Aris (0-1).

Finalurile nefericite tot mai dese înregistrate de PAOK l-au determinat pe patronul Ivan Savvidis să ia o decizie radicală. Omul de afaceri i-a amendat pe jucătorii lui PAOK la scurt timp după înfrângerea cu FCSB, conform .

Sursa menționată susține că cifrele amenzii dictate de Ivan Savvidis nu sunt cunoscute. Prin aceste amenzi, Savvidis își dorește ca fotbaliștii antrenați de Răzvan Lucescu să se „trezească”. În cele 3 meciuri pierdute, PAOK și-a creat numeroase ocazii de a marca, însă au existat porțiuni de joc foarte slabe pentru campioana Greciei.

Ce se întâmplă cu Răzvan Lucescu

după înfrângerea lui PAOK împotriva FCSB (0-1). Fost membru în Parlamentul Rusiei, Ivan Savvidis i-a amendat pe jucătorii de la PAOK și în sezonul precedent.

După remiza cu Lamia (1-1), Savvidis a dictat o amendă de 200.000 de euro fotbaliștilor de la PAOK. În cele din urmă, jucătorii nu au plătit amenda pentru că PAOK, cu Răzvan Lucescu pe bancă, a reușit să câștige campionatul în Grecia.

„Nu meritam să fim învinși”. Ce a spus Kiril Despodov după PAOK – FCSB 0-1

Kiril Despodov, titular cu FCSB, a fost unul dintre cei mai periculoși fotbaliști de la PAOK. Fotbalistul bulgar este ferm convins că grecii nu meritau să piardă duelul contra campioanei României. Despodov este de părere că rezultatele bune vor apărea la PAOK.

„Pierdem consecutiv și bineînțeles că suntem îngrijorați. Trebuie să obținem o reacție. Dar nu meritam să fim învinși astăzi. Am încercat, am avut șanse, dar nu am reușit în ciuda faptului că nu am cedat.

Am presat din start, am avut ocazii, într-un moment nefericit am primit golul, am căutat cele două goluri pentru a obține victoria. În ultimele 30 de minute nu am găsit șansele pe care ni le-am fi dorit, dar am jucat cu pasiune, am luptat pentru asta, am avut șanse în restul jocului.

Trebuie să punem capul în jos și să muncim mai mult. Nu e vorba de încredere. Sunt sigur de asta. Rezultatele vor veni pentru că jucăm bine. Trebuie să reacționăm imediat și să obținem rezultatele în următoarele meciuri din Grecia și din Europa”, au fost cuvintele lui Kiril Despodov.