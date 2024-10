FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid. Care sunt prețurile pentru meciul de pe Arena Națională

FCSB va juca în perioada următoare meciuri tari, cu adversare puternice. Campioana României și-a anunțat fanii că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat duminică, 27 octombrie.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid

Partida dintre FCSB și Rapid se va disputa pe 27 octombrie, de la ora 21:00, și va conta în cadrul etapei a 14-a din Superliga. Biletele pentru meci au fost puse în vânzare de campioana României.

FCSB va fi gazda acestei confruntări, astfel că sunt suporterii sunt așteptați în număr mare, mai ales ținând cont de numele adversarei, Rapid, o rivală clasică a echipei lui Pintilii și Charalambous.

Care sunt prețurile biletelor pentru meciul FCSB – Rapid

FCSB a transmis pe contul oficial de Facebook al echipei tarifele biletelor pentru partida cu Rapid. „Roș-albaștrii” au transmis că prețurile încep de la 30 de lei și ajung până la 250 de lei. Iată lista completă:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2, INEL 3 – 40 LEI

TRIBUNA 2, INEL 2 – 50 LEI

TRIBUNA 1, INEL 3 – 50 LEI

TRIBUNA 2, INEL 1 – 60 LEI

TRIBUNA 1, INEL 2 – 75 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 2 – 200 LEI

VIP 1 – 250 LEI

FCSB, partide tari cu Dinamo și Rangers

Înainte de a juca cu Rapid, precum și cu Rangers (Europa League).

„Este un interes foarte mare pentru fani. Eu tocmai am început să fac listele pentru meciul de la Rangers și este interes foarte mare și pentru meciul cu Dinamo.

Am pus link-ul pe profilul meu de Facebook, deja s-au vândut de ieri în jur de 3.000 de bilete. Întotdeauna când a fost vorba de o înțelegere verbală între mine și Elias noi ne-am respectat decizia și am respectat tot ce am vorbit.

Ne-au pus peluza la dispoziție, asta o să facem și noi, nu se pune problema să existe vreo neînțelegere între noi la acest capitol. Cu Dinamo ne-am înțeles și nici nu vreau să mai discut foarte mult despre acest capitol. Ne-am înțeles întotdeauna la capitolul bilete, a fost o comunicare foarte bună”, a fost o parte a discursului lui Mustață.

FCSB ocupă locul 4 în noul format din Europa League, cu 6 puncte după primele două partide. În Superliga, bucureștenii se află pe locul 7, cu 16 puncte după 11 partide disputate.