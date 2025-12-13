FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid! Cât costă un tichet pentru ultimul meci din acest an al campioanei

După victoria de senzație cu Feyenoord, FCSB se așteaptă ca suporterii să aștepte cu nerăbdare următorul meci disputat acasă. Ei bine, fanii au motive de bucurie, ultimul duel din acest an de pe teren propriu fiind cel cu Rapid.
FCSB – Rapid este ultimul meci al campioanei din acest an. Duelul va avea loc pe 21 decembrie, de la ora 20:00, și se va disputa pe Arena Națională din București.
La o zi după victoria istorică în fața lui Feyenoord, FCSB a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că biletele pentru meciul cu Rapid au fost puse în vânzare.
Cel mai ieftin bilet este cel de la peluză, care costă 30 de lei. Un loc la tribună ajunge la 60 de lei, iar cea mai scumpă variantă este cea de la VIP 1, care ajunge la 300 lei.
„Campioana României va pune în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.
Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.
Prețurile biletelor sunt următoarele:
PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI”, s-a arătat în comunicatul emis de FCSB.
Pe lângă meciul cu Rapid, din etapa 21 de SuperLiga, FCSB mai are de disputat duelul cu Unirea Slobozia. Partida este programată luni, 15 decembrie, de la ora 20:30.
După partida cu Rapid din 21 decembrie, jucătorii de la FCSB vor intra într-o bine meritată pauză. Relaxarea nu va dura mult, roș-albaștrii urmând, la începutul lunii ianuarie, să meargă în Antalya pentru cantonamentul de iarnă.