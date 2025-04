FCSB a pus în vânzare biletele pentru „Eternul Derby”. Mihai Stoica, apel către întreaga suflare „roș-albastră”: „Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară în acest sezon!”

Cu ajutorul din această etapă al contracandidatelor , drumul celor de la FCSB către al doilea titlu consecutiv s-a scurtat considerabil. „roș-albaștrii” pot fi matematic campioni dacă vor câștiga următoarele două partide: cu Dinamo și ”U” Cluj. Biletele pentru FCSB – Dinamo au fost puse în vânzare, iar Mihai Stoica a făcut un apel către toți fanii campioanei en-titre.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo

În etapa cu numărul 7, FCSB și Dinamo se vor întâlni pentru a 5-a oară în acest sezon. Din 4 întâlniri în acest an, campioana României s-a impus de fiecare dată în fața „câinilor roșii”, care par să fi dezvoltat un complex în fața marilor rivali.

ADVERTISEMENT

„Eternul Derby” este programat luni, 5 mai, de la 20:30. Deși, de obicei, meciul dintre cele două se disputa în seara de duminică, de această dată alegerile, care se vor desfășura în ziua de duminică, vor muta data întâlnirii dintre FCSB și Dinamo. Biletele vor porni de la prețul de 25 de lei, la peluză, și ajung până la 150-300 de lei, în zona VIP.

Mihai Stoica cere mobilizarea fanilor pentru FCSB – Dinamo

În ultimul meci de acasă, contra CFR Cluj, suporterii „roș-albaștrilor” nu s-au înghesuit să cumpere bilete din cauza faptului că partida a fost programată chiar în ziua de Paște. De această dată, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a ținut să transmită, prin intermediul rețelelor sociale, că prezența fanilor în acest penultim meci de pe Arena Națională este crucială.

ADVERTISEMENT

însă indiferent de ce se va întâmpla în celelalte meciuri, cu trei puncte obținute din meciul cu Dinamo, cei de la FCSB ar fi deja cu o mână pe trofeu.

„Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă. Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare. Primul pas e să umplem Arena luni. Ora e bună, maxima zilei e 26°C – dar putem s-o ducem împreună la 28 , putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows (n.r. – Cine știe?)? Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară în acest sezon!”, a transmis pe Facebook managerul general al clubului patronat de Gigi Becali.