FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din UEFA Europa League. Care sunt prețurile tichetelor

FCSB a anunțat care sunt prețurile la bilete pentru meciul cu Bologna din Europa League. Au fost puse deja în vânzare
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.10.2025 | 09:00
FCSB a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Bologna din UEFA Europa League Care sunt preturile tichetelor
Cât costă biletele la meciul FCSB - Bologna din Europa League. Foto: colaj Fanatik

FCSB se duelează cu Bologna pe Arena Națională joi, 23 octombrie, de la ora 19:45 în etapa a treia din faza grupei din actuala ediție de Europa League.

Bilete la FCSB – Bologna din Europa League: cât costă și de unde pot fi luate

Clubul roș-albastru a anunțat că biletele pentru acest meci au fost puse în vânzare online cu începere de la ora 19:00 în aceeași zi. De asemenea, ticketele de acces pe stadion vor fi disponibile și la casele de la stadion în ziua partidei.

În plus, campioana României a informat cu această ocazie și care sunt prețurile biletelor pentru meciul cu Bologna. Astfel, ele sunt cuprinse între 40 de lei, la peluză, și 500 de lei, la categoria VIP 1.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Bologna FC, din UEFA Europa League (joi, 23 octombrie, 19:45 – Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de astăzi (n.r. marți, 14 octombrie), ora 19:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:
PELUZA – INEL 3 – 40 LEI
PELUZA – INEL 2 – 50 LEI
PELUZA – INEL 1 – 60 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI
VIP 3 – 200 LEI
VIP 2 – 300 LEI
VIP 1 – 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet. Vă așteptăm alături de noi!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Ce a făcut FCSB până acum în Europa League

Campioana României a câștigat în prima etapă în deplasare cu olandezii de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 13.

Apoi însă, în runda a doua, echipa antrenată de Elias Charalambous a fost învinsă pe Arena Națională de elvețienii de la Young Boys Berna cu 2-0. 

