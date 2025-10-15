FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din UEFA Europa League. Care sunt prețurile tichetelor

FCSB se duelează cu Bologna pe Arena Națională joi, 23 octombrie, de la ora 19:45 în etapa a treia din faza grupei din actuala ediție de Europa League.

Bilete la FCSB – Bologna din Europa League: cât costă și de unde pot fi luate

Clubul roș-albastru a anunțat că biletele pentru acest meci au fost puse în vânzare online cu începere de la ora 19:00 în aceeași zi. De asemenea, ticketele de acces pe stadion vor fi disponibile și la casele de la stadion în ziua partidei.

În plus, campioana României a informat cu această ocazie și care sunt prețurile biletelor pentru meciul cu Bologna. Astfel, ele sunt cuprinse între 40 de lei, la peluză, și 500 de lei, la categoria VIP 1.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Bologna FC, din UEFA Europa League (joi, 23 octombrie, 19:45 – Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de astăzi (n.r. marți, 14 octombrie), ora 19:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA – INEL 1 – 60 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI

VIP 3 – 200 LEI

VIP 2 – 300 LEI

VIP 1 – 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet. Vă așteptăm alături de noi!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Ce a făcut FCSB până acum în Europa League

, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 13.

Apoi însă, în runda a doua,