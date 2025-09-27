FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Cât vor plăti fanii pentru un tichet

FCSB a riscat să piardă foarte multe bilete în Europa League după startul slab de sezon din campionat, însă victoria din prima etapă, contra lui Go Ahead Eagles, a reaprins speranța suporterilor. Biletele pentru partida cu Young Boys sunt disponibile online chiar în acest moment.

Cât costă un bilet la FCSB – Young Boys Berna? „Roș-albaștrii” au pornit vânzările!

Deși în campionat suferă, Elevii lui Elias Charalambous au obținut trei puncte în deplasare din Olanda și speră să repete acest lucru și la București, în fața propriilor fani.

„Roș-albaștrii” își doresc să aibă un stadion plin în fața elvețienilor de la Young Boys, care au pierdut de o manieră clară în prima etapă, 1-4 cu Panathinaikos. Începând cu 27 septembrie, de la ora 12:00, biletele pentru meciul de pe 2 octombrie sunt disponibile pe platforma online, iar un bilet la peluză costă între 40 și 60 de lei, în funcție de inelul ales, în timp ce prețurile de la tribune variază între 75 de lei și 125 de lei.

Cei ce își vor cumpăra bilete vor avea de ales dintre locurile rămase libere, deoarece

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League (joi, 19:45 – Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de sâmbătă, ora 12:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele: TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI; TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI; TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI; TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI; TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI; VIP 3 – 200 LEI; VIP 2 – 300 LEI; VIP 1 – 500 LEI. De asemenea, tot online sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele: PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI; PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI”, a transmis FCSB pe Facebook.

De unde se pot cumpăra bilete în format fizic la FCSB – Young Boys

Așa cum a obișnuit, FCSB păstrează un număr de bilete și pentru oamenii ce nu se descurcă cu achizițiile în mediul online și preferă să cumpere tichetele în format fizic de la casele de bilete:

„Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet. Vă așteptăm alături de noi!”, a mai transmis FCSB în postare.