FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României

Gigi Becali a decis să facă investiții masive în această iarnă, iar Mihai Stoica a dezvăluit la ”MM la FANATIK” că a trimis câteva oferte de transfer. Ce răspuns a primit FCSB de la jucătorii contactați.

MM Stoica a dezvăluit că FCSB a trimis deja oferte de transfer

Președintele Consiliului de Administrației al campioanei României a mărturisit că își dorește ca în această iarnă să reușească aducerea a 3 jucători și a vorbit și despre posturile pentru care se caută întăriri.

”(n.r. – Câți jucători ați vrea să aduceți?) Gigi Becali cred că vrea 5, eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Acum depinde de ce reușim. Suntem în discuții deocamdată.

Am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor salariale sunt foarte mari. Nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă. Vom fi mai puternici, clar”, a declarat Mihai Stoica, la .

Surpriza pregătită de MM Stoica înaintea perioadei de pauză

Oficialul ”roș-albaștrilor” a anunțat faptul că există posibilitatea, ca în afara lui Florin Cernat, să mai recruteze o persoană care să ajute în această perioadă de mercato la identificarea și transferul jucătorilor doriți.

”Urmează o perioadă grea și probabil că va urma o perioadă grea și pentru noi, cei care trebuie să ne ocupăm să găsim jucători. În ianuarie trebuie să plecăm în cantonament, plecăm pe 4 ianuarie. Campionatul se reia în weekend-ul 17-18 ianuarie.

(n.r. – Păi și când o să ai timp să cauți și jucători?) Nu, căutăm acum. De mâine (n.r. – luni, 17 noiembrie) Cernat intră în pâine, s-ar putea să mai am o surpriză, să ne mai ajute cineva, dar asta rămâne de văzut. Nu are cum să se afle pentru că știu doar eu și persoana respectivă.

(n.r. – Pe ce post să vină?) Să ne ajute în scouting. Este o persoană în care am mare încredere. Filip lucrează și el intens pentru că este infirm la momentul ăsta, s-a operat și are timp mai mult”, a spus Stoica, la ”MM la FANATIK”.

Gigi Becali bagă mâna adânc în buzunar pentru transferuri

Nemulțumit de modul cum s-a descurcat echipa sa în prima parte a sezonului, Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că este pentru transferul a 4-5 jucători.

”Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM, el e priceput în asta. Nici nu îi știi, nu îi cunoști. 4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum.

Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, a afirmat Becali.

FCSB a pus ochii pe doi jucători portughezi

Patronul campioanei României a mai dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că pe care a fost să-i vadă în Portugalia și a vorbit despre sumele pe care va trebuie să le cheltuie pentru aducerea acestora.

”(n.r. – V-a adus Mihai Stoica ceva concret din Portugalia?) Sunt doi jucători, o să vedem în iarnă. Unul dintre ei este foarte solicitat de către cluburi. Eu vreau un mijlocaș, un fundaș central neapărat și un fundaș stânga! Poate să fie și doi, patru sau cinci jucători. Deocamdată ne uităm după portughezi.

(n.r. – Sunt scumpi?) Depinde… Dacă îi iei liberi, au salarii mari. Sunt unii care au salarii mari. Dacă îi iei și dai bani, salariul e tot mare. Dacă e un jucător valoros, salariul e tot mare. În Portugalia au crescut iar prețurile, a fost o vreme mai slabă, dar acum au crescut iar salariile acolo. E greu să îi iei, pentru că au crescut salariile și acolo. Nu mă pricep la astea. Eu mă pricep la oameni!

Am doi jucători interesanți, doar că eu evaluez jucătorii și antrenorii. La mine e important ce ai demonstrat și ce ai făcut. Ce ai produs, câți bani ai produs și ce trofee ai luat, lucrurile acestea contează pentru mine. Eu așa vorbesc în viață, contează ce ai făcut, ce bani ai produs, ce titluri deții. Palmaresul tău, asta contează”, a precizat Gigi Becali.