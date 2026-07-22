Sport

FCSB a rezolvat transferul dorit de Mihai Stoica! Anunțul oficial. Update exclusiv

FCSB a reușit să rezolve marea problemă apărută în ultimele zile! Jucătorul dorit insistent de Mihai Stoica a semnat contractul cu echipa roș-albastră
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.07.2026 | 19:41
FCSB a rezolvat transferul dorit de Mihai Stoica Anuntul oficial Update exclusiv
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Mihai Stoica și Luca Stancu, noul fotbalist al lui FCSB Foto: Facebook Cosmin Văduva
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FCSB a reușit să rezolve în cele din urmă transferul fotbalistului pentru care a insistat Mihai Stoica (61 de ani). Este vorba despre Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt, jucător care poate evolua atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga. Roș-albaștrii ajunseseră deja de ceva timp la un acord pentru această mutare.

UPDATE: FCSB a anunțat oficial transferul lui Luca Stancu de la Hermannstadt

La scurt timp după ce FANATIK a dezvăluit că FCSB a rezolvat situația fundașului lateral, clubul roș-albastru a făcut anunțul oficial în acest sens prin intermediul Facebook: „FCSB anunță transferul lui Luca Stancu, de la FC Hermannstadt. Apărătorul în vârstă de 21 de ani, care va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”. 

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FCSB a înregistrat contractul lui Luca Stancu, venit de la Hermannstadt

Astfel, fotbalistul a început deja de câteva zile să se antreneze la baza de pregătire de la Berceni sub coordonarea antrenorului Marius Baciu. Doar că în cursul zilei de marți în spațiul public a apărut o informație menită să „arunce în aer” acest transfer. Concret, s-a aflat că Stancu avea un contract semnat și cu FC Argeș. 

Cele două cluburi așteptau ca jucătorul să fie declarat liber de contract de către comisii pentru a înregistra contractul. Dar în acest scenariu exista posibilitatea ca Stancu să fie suspendat drastic pentru dublă legitimare. Contractul lui cu FC Argeș devenea valabil doar în acest caz. De asemenea, mai exista și varianta ca el să rămână la Hermannstadt.

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Situație în care, în mod evident, era nevoie ca cele două cluburi interesate de el să ofere sume de transfer în schimbul său. În cele din urmă însă, cei de la FCSB au reușit să rezolve această speță destul de complicată. Din informațiile obținute de FANATIK, contractul dintre Luca Stancu și clubul patronat de Gigi Becali a fost înregistrat în cursul zilei de miercuri.

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Ce a spus Mihai Stoica despre transferul lui Luca Stancu la FCSB

În urmă cu ceva timp, când a anunțat acordul pentru aducerea lui Luca Stancu de la Hermannstadt, Mihai Stoica s-a arătat mulțumit de faptul că acesta poate juca atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga. Astfel, el poate reprezenta inclusiv o variantă de rezervă pentru Pădurariu, noul „under” al echipei roș-albastre. „La momentul de față suntem aproape să semnăm cu Luca Stancu de la Sibiu. Și stânga, și dreapta, backup pentru Pădurariu. Pentru noi este foarte bine să avem fundaș dublură. Gigi a vorbit cu domnul Rotar și cred că va veni la noi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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