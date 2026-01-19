FCSB a rezolvat un nou transfer! Fotbalistul a ajuns în România și a oferit prima reacție

ADVERTISEMENT

Ofri Arad este noul jucător al celor de la FCSB. Transferul despre care se vorbește deja de ceva timp în spațiul public din România este doar o chestiune de timp până va fi oficializat. Fotbalistul israelian a ajuns în România luni dimineață alături de soția sa și de alți câțiva apropiați și urmează să semneze contractul și să fie anunțat oficial drept noul jucător al campioanei din SuperLiga.

Ofri Arad a ajuns în România și urmează să semneze contractul cu FCSB

Mijlocașul ofensiv vine la echipa antrenată de Elias Charalambous pentru a-l înlocui pe Despre transferul lui Ofri Arad la FCSB

„(n.r. Cum te simți?) Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare. Voi vorbi mai multe în curând”, a declarat Ofri Arad la sosirea în România, citat de

Ofri Arad vine la FCSB din postura de jucător liber de contract. Ultima dată a evoluat în Kazahstan, la Kairat Almaty, echipă de Champions League. El este internațional israelian, cu 10 meciuri jucate până în prezent pentru naționala țării sale. De-a lungul carierei sale de până în prezent, a mai jucat în Israel, la Maccabi Haifa și Ramat Gan.

Mihai Stoica este încântat de venirea lui Ofri Arad la FCSB

Sosirea lui Ofri Arad în România pentru semnarea contractului cu FCSB Cu aceeași ocazie, oficialul campioanei din SuperLiga și-a manifestat încă o dată entuziasmul vizavi de această mutare:

„Luni este programat la vizita medicală. Dacă totul e în regulă, luni seară vom semna și de marți va începe să se antreneze cu echipa.

Se va antrena cu echipa marți, pentru că miercuri echipa pleacă în Croația (n.r. pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League). Au durat foarte mult nu neapărat negocierile legate de contract, aia am rezolvat rapid, dar tot felul de… Are doi agenți, are avocat, oamenii sunt foarte atenți la detalii.

Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional.

Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru”.

Până acum în această iarnă, FCSB a mai oficializat transferul lui Andre Duarte, fundașul central portughez fost la un moment dat la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu.