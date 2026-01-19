Sport

FCSB a rezolvat un nou transfer! Fotbalistul a ajuns în România și a oferit prima reacție

E gata! Noul jucător de la FCSB a ajuns în România și urmează să semneze contractul cu echipa patronată de Gigi Becali
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.01.2026 | 09:38
FCSB a rezolvat un nou transfer Fotbalistul a ajuns in Romania si a oferit prima reactie
breaking news
Ofri Arad a ajuns în România și semnează cu FCSB. Foto: colaj Fanatik / captură sport.ro
ADVERTISEMENT

Ofri Arad este noul jucător al celor de la FCSB. Transferul despre care se vorbește deja de ceva timp în spațiul public din România este doar o chestiune de timp până va fi oficializat. Fotbalistul israelian a ajuns în România luni dimineață alături de soția sa și de alți câțiva apropiați și urmează să semneze contractul și să fie anunțat oficial drept noul jucător al campioanei din SuperLiga.

Ofri Arad a ajuns în România și urmează să semneze contractul cu FCSB

Mijlocașul ofensiv vine la echipa antrenată de Elias Charalambous pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, plecat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. Despre transferul lui Ofri Arad la FCSB a informat în exclusivitate FANATIK încă de pe data de 12 ianuarie. 

ADVERTISEMENT

„(n.r. Cum te simți?) Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare. Voi vorbi mai multe în curând”, a declarat Ofri Arad la sosirea în România, citat de sport.ro. 

Ofri Arad vine la FCSB din postura de jucător liber de contract. Ultima dată a evoluat în Kazahstan, la Kairat Almaty, echipă de Champions League. El este internațional israelian, cu 10 meciuri jucate până în prezent pentru naționala țării sale. De-a lungul carierei sale de până în prezent, a mai jucat în Israel, la Maccabi Haifa și Ramat Gan.

ADVERTISEMENT
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Digi24.ro
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

Mihai Stoica este încântat de venirea lui Ofri Arad la FCSB

Sosirea lui Ofri Arad în România pentru semnarea contractului cu FCSB a fost anunțată de Mihai Stoica în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cu aceeași ocazie, oficialul campioanei din SuperLiga și-a manifestat încă o dată entuziasmul vizavi de această mutare:

ADVERTISEMENT
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat...
Digisport.ro
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"

„Luni este programat la vizita medicală. Dacă totul e în regulă, luni seară vom semna și de marți va începe să se antreneze cu echipa.

Se va antrena cu echipa marți, pentru că miercuri echipa pleacă în Croația (n.r. pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League). Au durat foarte mult nu neapărat negocierile legate de contract, aia am rezolvat rapid, dar tot felul de… Are doi agenți, are avocat, oamenii sunt foarte atenți la detalii.

ADVERTISEMENT

Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional.

Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru”. 

Până acum în această iarnă, FCSB a mai oficializat transferul lui Andre Duarte, fundașul central portughez fost la un moment dat la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu.

  • 27 de ani are Ofri Arad
  • 1.2 milioane de euro este în prezent cota de piață a lui Ofri Arad pe Transfermarkt
Jurgen Klopp, interesat de transferul lui Radu Drăgușin! „Sunt pregătiți să depună prima...
Fanatik
Jurgen Klopp, interesat de transferul lui Radu Drăgușin! „Sunt pregătiți să depună prima ofertă oficială”
Profețiile lui Mitică, luni, 19 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir,...
Fanatik
Profețiile lui Mitică, luni, 19 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de show la început de 2026
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească...
Fanatik
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro. „Vreau să cred că această decizie i-a scăpat domnului Bolojan”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe...
iamsport.ro
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe mine?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!