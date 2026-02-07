FCSB a scăpat de un nume important în lupta la play-off: „E frustrant și durerea e mare”

ADVERTISEMENT

Farul a jucat în etapa 26 din SuperLiga în deplasare cu Unirea Slobozia. „Marinarii” au deschis scorul, dar s-au văzut învinși în minutele de prelungire. Vezi ce a spus Ianis Zicu după rezultatul nefast al echipei sale.

Ianis Zicu s-a convins: Farul a ieșit din lupta pentru play-off

Farul avea aspirații mari după ce învingea, în urmă cu două etape, Universitatea Craiova cu 4-1 la Ovidiu. „Marinarii” au înregistrat ulterior un eșec cu Dinamo (scor 2-3), iar acum altul cu Unirea Slobozia (scor 1-2).

ADVERTISEMENT

Deși echipa dobrogeană a fost egalată și răpusă de același jucător, . Ianis Zicu a anunțat după acest meci că echipa sa și-a luat adio de la play-off. Farul ocupă locul 11 în ierarhie, cu 34 puncte, la 5 puncte în spatele lui FC Botoșani, care ocupă ultimul loc de play-off, cu 4 etape înainte de final. Moldovenii au un meci în minus.

„Acum nu mai avem șanse. Dacă luam un punct azi, poate cu patru victorii mai speram. Suntem aici jos și de acum începe munca cu adevărat grea din punct de vedere emoțional, al sufletului, a dorinței jucătorului de a se autodepăși.

ADVERTISEMENT

Tensiunea creează teamă și jucătorul devine mai slab. De aceea trebuie să lucrăm din punct de vedere psihic și să găsim resurse pentru meciul cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Este foarte dureros că am pierdut al doilea meci în ultimele minute. E frustrant și durerea mare nu e că nu am reușit să obținem mai mult azi, ci că pierdem de maniera asta. Psihicul are un loc important de acum înainte, pentru că meciurile s-au pierdut la fel”, a spus inițial Ianis Zicu.

Rapid (acasă), Argeș (deplasare), CFR Cluj (acasă) și Csikszereda (deplasare) sunt ultimele meciuri ale Farului în sezonul regulat al SuperLigii

Ianis Zicu a anunțat ce urmează de acum pentru Farul

Fostul internațional român anunțase după victoria cu Universitatea Craiova că obiectivul echipei sale este lupta pentru locurile 7-8, care la final de sezon vor disputa barajul pentru Conference League. Acum, acest scenariu este și mai plauzibil, iar Zicu a anunțat cum arată viitorul echipei sale de acum.

ADVERTISEMENT

„În play-out vom avea meciuri tot ca astea, cu adversari foarte motivați, care își dau viața, și trebuie să răspundem la fel. Când nu răspunzi la fel și ești relaxat, chiar dacă e un simplu aut, ajungi să primești un gol de maniera asta și să suferim cu toții.

Cred că un rezultat de egalitate era mai corect, dar ei au crezut până la capăt și au fost răsplătiți. Noi am fost moi și nu ne-am bătut așa cum trebuie”, a mai spus Ianis Zicu.