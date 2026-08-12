FCSB a scos la vânzare biletele pentru meciul cu FC Botoșani, fanii se revoltă: „Prefer să mă uit la un film XXX decât să merg la circul ăla”

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FCSB se pregătește pentru partida cu FC Botoșani, din etapa a 5-a a SuperLigii. Roș-albaștrii vor evolua până la urmă în București. Meciul a fost programat pe Stadionul „Arcul de Triumf”, iar clubul a scos deja la vânzare biletele pentru confruntarea cu moldovenii.

Anunțul FCSB care a declanșat revolta fanilor

Partida este programată sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. , însă varianta a picat. Astfel, campioana va rămâne în Capitală și își va primi adversara pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.

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Prețurile biletelor la FCSB – FC Botoșani:

Peluză – 30 de lei

Tribuna 2 Est – 50 de lei

Tribuna 1 Vest – 100 de lei

Roș-albaștrii speră să obțină cele trei puncte, după ce, în ultimele două meciuri din SuperLiga, s-au mulțumit doar cu câte o remiză. FCSB a luat doar câte un punct din duelurile cu Farul, de pe „Arcul de Triumf”, și din deplasarea de la Sfântu Gheorghe.

Revoltă la FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani! Suporterii amenință cu boicotul

Anunțul privind punerea în vânzare a biletelor nu a stârnit însă entuziasmul cu care oficialii clubului erau obișnuiți în ultimii an , care au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

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„Nimeni la meciurile de acasă! Doar așa putem să atragem atenția asupra mediocrității perpetuate la Steaua (n.r. FCSB). În aproape 11 ani avem două titluri și un singur parcurs bun în Europa. În rest, s-a făcut un munte de umilințe, totul culminând cu locul 2 în play-out. Dacă vă pasă, luați atitudine!”

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„Acestea sunt prețuri de play-off. În anii recenți, prețurile erau la jumătate și echipa performa. Inadmisibil să ceri astfel de sume în stadiul actual.”

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„FĂRĂ NOI LA STADION!”

„Dacă vreți să faceți protest ca lumea, nu vă mai duceți la meciuri și punct. Nu o etapă… 5-6 etape.”

„Prefer să mă uit la un film XXX decât să urmăresc circul FCSB.”

„Club de amatori cu pretenții de Champions League…”

„Când o să învățați să jucați, o să aveți spectatori. Respectul vostru pentru suporteri este zero. Să vă fie rușine!”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.