Cea mai tare remontada! FCSB a scris istorie, după victoria de senzație cu Feyenoord! Ce bornă a bifat campioana din SuperLiga

FCSB a reușit o victorie joi seara, în Europa League, în fața olandezilor de la Feyenoord. Roș-albaștrii au câștigat cu 4-3 meciul de pe Arena Națională, deși au fost conduși la două goluri diferență. De altfel, a fost o premieră istorică pentru fotbalul românesc.

Victorie fabuloasă pentru FCSB în Europa League. Revenire de la 1-3 cu Feyenoord

Campioana României a deschis rapid scorul în meciul cu Feyenoord, prin Ngezana, însă olandezii au făcut 2-1 până la finalul primei părți. Feyenoord a mai înscris o dată în repriza secundă, iar lucrurile pe Arena Națională păreau să se îndrepte către o victorie clară a formației din Țările de Jos.

Doar că, parcă din senin, FCSB și-a revenit și a reușit să egaleze pe finalul jocului. În prelungiri, campioana României a dominat total meciul și a reușit să dea lovitura la ultima fază. Juri Cisotti a recuperat o minge la mijlocul terenului, i-a pasat lui

Performanța istorică înregistrată de FCSB în meciul cu Feyenoord

În istorie au mai existat doar patru meciuri în care o echipă din România a reușit să câștige un meci din cupele europene d , însă de fiecare dată acest lucru s-a întâmplat după ce adversarii au condus cu 2-0. Aceasta este prima revenire de la 1-3. a publicat lista de reveniri de neconceput, de la 0-2.

Remontadele echipelor din România în cupele europene

Universitatea Craiova – GD Chaves 3-2, de la 0-2 | 1987/1988 | Cupa UEFA, turul I

Astra – AZ Alkmaar 3-2, de la 0-2 | 2015/2016 | Europa League, play-off

Urartu – Farul 2-3, de la 2-0 | 2023/2024 | Europa League, turul 2 preliminar

FCSB – Drita 3-2, de la 0-2 | 2025/2026 | Europa League, turul 3 preliminar

Cele mai tari reveniri ale echipelor românești în cupele europene

Cea mai spectaculoasă remontadă din istoria fotbalului românesc rămâne cea reușită de FC Brașov, în Cupa UEFA 1974-1975. După ce pierduse manșa tur cu Beșiktaș, scor 0-2, formația de sub Tâmpa părea eliminată și în retur, când, în minutul 85, tabela indica 0-0. Finalul a fost însă unul incredibil: brașovenii au înscris de trei ori în doar patru minute și s-au calificat mai departe.

Și FCSB a reușit să își facă fanii fericiți cu o revenire incredibilă, în sezonul 2018-2019 din Europa League, în turul al treilea preliminar, împotriva celor de la Hajduk Split. După 0-0 în manșa tur, croații au egalat pe Arena Națională în minutul 83, rezultat care îi califica datorită golului marcat în deplasare. Finalul le-a aparținut însă roș-albaștrilor, care au dat lovitura în minutul 90+3, prin Gnahoré, gol ce a adus victoria cu 2-1 și calificarea în play-off.

Pe lista marilor reveniri se află și performanța reușită de Dinamo în sezonul 2009-2010 al Europa League. După ce pierduse cu 0-3 pe teren propriu în fața lui Slovan Liberec, la masa verde, „câinii roșii” au întors complet soarta calificării în Cehia, unde s-au impus cu 3-0.

Cea mai mare „minune” a fotbalului românesc

Pe 4 noiembrie 1987, în turul 2 al Cupei UEFA, Sportul Studențesc a reușit una dintre cele mai tari reveniri din istoria fotbalului european, când a reușit o calificare absolut incredibilă în fața danezilor de la Brøndby. După ce pierduse manșa tur în Danemarca cu 0-3, echipa bucureșteană a dus meciul la penalty-uri în „Regie”.

Calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde Sportul Studențesc s-a impus. Portarul bucureștenilor a fost eroul serii, apărând toate execuțiile danezilor, în timp ce jucătorii gazdelor au transformat fără emoții. Brøndby avea în lot, la acea vreme, fotbaliști renumiți precum Peter Schmeichel, Brian Laudrup sau Kim Vilfort.

Alte mari reveniri din istoria fotbalului românesc: