FCSB a scumpit biletele pentru derby-ul cu Rapid. Încercare de intimidare a suporterilor „giuleșteni”? Când se pun în vânzare

FCSB se pregătește de cel mai important meci al sezonului, derby-ul cu Rapid, care se va disputa pe Arena Națională, duminică, 6 noiembrie, de la ora 21:00.

FCSB a ridicat prețurile biletelor pentru derby-ul cu Rapid

Vicecampioana a României a pus deja în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid, cu mai bine de o săptămână înainte de marele meci.

Suporterii își pot achiziționa deocamdată tichetele doar online, de pe site-ul . Față de ultimul meci din campionat, un bilet la peluză costă de trei ori mai mult.

Cât costă biletele la meciul FCSB – Rapid

Peluză – 30 lei

Tribuna 2 – 50 lei

VIP 3 – 75 lei

VIP 2 – 100 lei

VIP 1 – 120 lei

Biletele la meciul cu UTA au fost mult mai ieftine

Deși e normal ca prețurile să fie un pic mai ridicate pentru un derby cu Rapid, această decizie ar putea fi interpretată de mulți ca o strategie prin care să îi descurajeze pe suporterii „giuleștenilor” să nu cumpere bilete în alte zone ale stadionului.

Cât au costat biletele la meciul FCSB – UTA

Peluză – 10 lei

Tribuna 2 – 20 lei

VIP 3 – 50 lei

VIP 2 – 75 lei

VIP 1 – 100 lei

La un calcul simplu, o persoană care vrea să achiziționeze un bilete la tribuna a doua, trebuie să plătească aproape de trei mai mult decât la meciul cu UTA.

FCSB și Rapid au rupt pactul de reciprocitate pentru bilete la derby

pentru ca oaspeții să primească întreaga peluză de pe Arena Națională la meciul direct, însă înțelegerea a căzut.

FCSB este obligată să le acorde rapidiștilor minim 5% din capacitatea stadionului de 55.000 de locuri, adică undeva la 2.500-3.000 de bilete.

La meciul tur, din Giulești, Peluza Nord Steaua a primit doar 600 de bilete, în loc de întreaga peluză, decizie care l-a înfuriat pe Mihai Stoica: „Citesc cu stupoare că, deși există o înțelegere între galerii și căzuseră de acord să dea o întreagă peluză, s-au răzgândit. Vor da doar 600 de bilete. Dacă e așa, înseamnă că le e frică de Peluza Nord”.

Gheorghe Mustață și Gigi Corsicanu, scandal pe bilete la Rapid – FCSB: „Le-a fost frică! Acum o să vedem și noi câte bilete le dăm”

Gheorghe Mustață i-a amenințat pe rapidiști că vor avea parte de același tratament la meciul retur după ce Peluza Nord Steaua primit doar 600 de bilete în Giulești: „Le-a fost frică că o să fim mulți. Ei știu de anul trecut când am fost 9.800. Nu se așteptau să umplem peluza. Și acum cele 2.400 de bilete, mai lăsăm acasă câteva mii. Dar nu e niciun fel de problemă. Știam că asta vor să facă după discuția mea cu Bocciu ca să ne dea peluza.

Imediat la două zile am aflat că nu ne vor da biletele. Nu știu dacă s-a discutat la nivel de galerie, eu știu că de două săptămâni vom avea 600 de bilete. Nu mi-am făcut planuri pe toată peluza. Dacă le-a fost frică, nu e problemă. 600 o să fim cât 6.000. Era un avantaj foarte mare pentru ei! Voi îmi dați 2.400, noi vă dăm 13.000 de bilete!

Acum o să vedem și noi câte bilete le dăm. Au știut toți! Și Corsicanu și toată lumea că nu ne dau bilete. Organizatorul decide! Nu contează ce a spus Jandarmeria. Omenia nu prea e omenie pentru ei. Spuneau că au onoare și își respectă onoarea în Giulești. Unde e onoarea? Înseamnă că n-au niciun cuvânt de spus acolo, să nu mai spună că ei comandă la Rapid! Conducerea lor i-a băgat sub pat”, a spus liderul Peluzei Nord pentru site-ul.

Gigi Corsicanu l-a atacat în FANATIK pe liderul Peluzei Nord: „Am ajuns să-i dăm explicații lui Mustață! Știm ce îi spune lui Becali!”

Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei Rapidului, : „Așa a spus Mustață? Atunci să nu mai vină dacă a spus că noi știam din start că nu o să le dăm biletele! Adică i-am făcut manevră deci. Noi am încercat. Ce facem acuma, am ajuns să îi dăm explicații lui Gheorghe Mustață? Ce naiba! Chiar așa?! Noi dacă o făceam, nu o făceam pentru Mustață, ci pentru spectacol”.

Pentru noi era un avantaj pentru că puteam fi foarte mulți pe Național Arena. E decizia conducerii clubului și așa au considerat că e mai bine. Ei puteau să vină juma de stadion! Nu ne interesează. Oricum ei nu au atâția în galerie.

Nu au cum să ne domine ei niciodată în viața lor pe noi! Nici la ei acasă, dar la noi! Nu există așa ceva. O să trebuiască să ne dea 5% la meciul retur. Vreau să fie clar că noi am încercat și am făcut tot ce am putut. Liviu Ungurean a făcut chiar presiuni mari asupra conducerii și chiar a avut niște discuții mai aprinse”, a declarat rapidistul pentru site-ul nostru.