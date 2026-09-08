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Bomba ultimei ore de mercato în România: băiatul cel mare al mijlocașului de la FCSB a semnat cu… FCSB! Exclusiv

Fiul mijlocașului de la FCSB a dat lovitura în ultima oră de mercato! Transferul puștiului venit de la Nice a fost înregistrat la LPF, iar acesta va fi noul jucător al clubului patronat de Gigi Becali
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
08.09.2026 | 05:55
Bomba ultimei ore de mercato in Romania baiatul cel mare al mijlocasului de la FCSB a semnat cu FCSB Exclusiv
breaking news
Fiul lui Eddy Gnahore a semnat cu FCSB în ultima oră de mercato. Foto: Sportpictures.eu
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7 septembrie a fost ultima zi de transferuri în SuperLiga României, iar fereastra de mercato s-a închis la ora 23:59. Cu doar o oră înainte de miezul nopții, fiul lui Eddy Gnahore, fotbalist proaspăt venit la FCSB, a semnat cu echipa la care activează tatăl său.

Fiul lui Eddy Gnahore a semnat cu FCSB

Cu doar o oră înainte de finalul perioadei de transferuri, la Liga Profesionistă de Fotbal s-a înregistrat transferul lui Souhail Gnahore, fiul mijlocașului Eddy Gnahore, la FCSB. Fotbalistul de 32 de ani a fost adus la echipa patronată de Gigi Becali în această vară, din postura de jucător liber de contract, după ce nu și-a prelungit contractul cu Dinamo București.

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Souhail este fiul cel mare al lui Eddy Gnahore și este născut în 2014. El a fost adus de la Nice, club din prima ligă franceză, și va fi noul junior al lui FCSB. Clubul patronat de Gigi Becali se află momentan într-o adevărată criză de rezultate, iar în campionat a bifat 3 înfrângeri consecutive, una chiar în „Eternul Derby”, contra lui Dinamo, fosta echipă a lui Gnahore.

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Deși la Dinamo era unul dintre pilonii echipei, Eddy Gnahore nu s-a adaptat foarte bine la FCSB. Trecut recent prin momente dificile după pierderea tatălui său, mijlocașul francez nu s-a impus până acum printre titularii echipei antrenate de Marius Baciu.

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„Eu cred că mai trebuie un mijlocaș puternic. Vreau să jucăm cu trei mijlocași. Joao Paulo e puternic, dar nu recuperează mingi. Gnahore are o lentoare. Probabil își va reveni. Are așa o mică indiferență. Prea indolent”, spunea Gigi Becali în urmă cu două săptămâni la FANATIK SUPERLIGA. Ulterior, FCSB l-a transferat pe Karlo Muhar, iar misiunea francezului de a se impune ca titular devine din ce în ce mai dificilă, mai ales că FCSB nu va evolua în acest sezon în cupele europene.

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  • 32 de ani are Eddy Gnahore, mijlocașul celor de la FCSB
  • 2014 este anul în care s-a născut fiul său cel mare, Souhail, care a semnat cu FCSB în ultima oră de mercato
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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