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7 septembrie a fost ultima zi de transferuri în SuperLiga României, iar fereastra de mercato s-a închis la ora 23:59. Cu doar o oră înainte de miezul nopții, fiul lui Eddy Gnahore, fotbalist proaspăt venit la FCSB, a semnat cu echipa la care activează tatăl său.

Fiul lui Eddy Gnahore a semnat cu FCSB

Cu doar o oră înainte de finalul perioadei de transferuri, la Liga Profesionistă de Fotbal s-a înregistrat transferul lui Souhail Gnahore, fiul mijlocașului Eddy Gnahore, la FCSB. Fotbalistul de 32 de ani a fost adus la echipa patronată de Gigi Becali în această vară, din postura de jucător liber de contract, după ce nu și-a prelungit contractul cu Dinamo București.

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Souhail este fiul cel mare al lui Eddy Gnahore și este născut în 2014. El a fost adus de la Nice, club din prima ligă franceză, și va fi noul junior al lui FCSB. Clubul patronat de Gigi Becali se află momentan într-o adevărată criză de rezultate, iar în campionat a bifat 3 înfrângeri consecutive, una chiar în „Eternul Derby”, contra lui Dinamo, fosta echipă a lui Gnahore.

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Deși la Dinamo era unul dintre pilonii echipei, Trecut recent prin momente dificile după pierderea tatălui său, mijlocașul francez nu s-a impus până acum printre titularii echipei antrenate de Marius Baciu.

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„Eu cred că mai trebuie un mijlocaș puternic. Vreau să jucăm cu trei mijlocași. Joao Paulo e puternic, dar nu recuperează mingi. Gnahore are o lentoare. Probabil își va reveni. Are așa o mică indiferență. Prea indolent”, spunea Gigi Becali în urmă cu două săptămâni la FANATIK SUPERLIGA. Ulterior, , iar misiunea francezului de a se impune ca titular devine din ce în ce mai dificilă, mai ales că FCSB nu va evolua în acest sezon în cupele europene.

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