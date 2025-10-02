FCSB a șters-o instant! Postarea care a scăpat pe internet înainte de meciul cu Young Boys

cu Young Boys Berna, la București, după ce debutul a fost unul cu dreptul, victorie, 1-0, cu Go Ahead Eagles, în Olanda.

FCSB, eroare înainte de meciul cu Young Boys! Postarea care a scăpat pe internet

Roș-albaștrii speră să-și respecte blazonul și să se impună și contra elvețienilor, iar estimările sunt că peste 30.000 de fani vor fi alături de echipa patronată de Gigi Becali. Responsabilii cu social media de la FCSB au făcut însă o eroare cu câteva ore înainte de startul partidei (FOTO). Aceștia au postat primul 11 și practic au dezvăluit în avans suporterilor și adversarilor echipa cu care

În general, postarea se face cu 90 de minute înainte de fluierul de start al confruntării, atât pentru partidele din campionat, cât și din Europa League.Formula aleasă va fi una ofensivă, din care nu vor lipsi Thiam, David Miculescu, Denis Alibec sau Octavian Popescu. Sunt însă mai multe surprize – absențele lui Bîrligea, Tănase sau Darius Olaru – semn că oficialii campioanei României privesc cu un ochi și către următorul meci de campionat.

Cum va arăta primul 11 al lui FCSB cu Young Boys: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, O. Popescu, Thiam – Alibec.

Câți spectatori sunt așteptați la meciul cu Young Boys

Vremea în București, cu câteva ore înainte de startul partidie, nu este una bună, însă acest lucru nu va afecta numărul de spectatori. Din informațiile FANATIK, pe Arena Națională sunt așteptați undeva la 30.000 de spectatori, un număr mult mai bun față de campionat, unde ultima rundă, cu Oțelul, a adus în tribune aproximativ 5000 de suporteri.

FCSB va juca după meciul cu elvețienii în campionat, tot acasă, împotriva liderului la zi, Universitatea Craiova. Oltenii debutează și ei în Europa, astăzi, contra celor de la Rakow, în deplasare, astfel că ambele formații vor veni după partide în cupele europene la meciul de duminică.