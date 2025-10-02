Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

FCSB a șters-o instant! Postarea care a scăpat pe internet înainte de meciul cu Young Boys

Cei de la FCSB au postat din greșeală echipa de start pentru meciul cu Young Boys, cu 3 ore înainte de startul confruntării, iar responsabilii cu social-media au șters repede postarea.
FANATIK
02.10.2025 | 18:13
FCSB a sterso instant Postarea care a scapat pe internet inainte de meciul cu Young Boys
ULTIMA ORĂ
A "scăpat" postarea cu echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Young Boys

Campioana României se pregătește de al doilea meci din grupele Europa League, cu Young Boys Berna, la București, după ce debutul a fost unul cu dreptul, victorie, 1-0, cu Go Ahead Eagles, în Olanda.

ADVERTISEMENT

FCSB, eroare înainte de meciul cu Young Boys! Postarea care a scăpat pe internet

Roș-albaștrii speră să-și respecte blazonul și să se impună și contra elvețienilor, iar estimările sunt că peste 30.000 de fani vor fi alături de echipa patronată de Gigi Becali. Responsabilii cu social media de la FCSB au făcut însă o eroare cu câteva ore înainte de startul partidei (FOTO). Aceștia au postat primul 11 și practic au dezvăluit în avans suporterilor și adversarilor echipa cu care Elias Charalambous și Mihai Pintilii vor încerca să caute victorie.

Cei de la FCSB au postat echipa de start cu multe ore înainte de începerea confruntării cu Young Boys
Greșeală la FCSB. Echipa de start, postată cu multe ore înainte de startul partidei cu Young Boys

În general, postarea se face cu 90 de minute înainte de fluierul de start al confruntării, atât pentru partidele din campionat, cât și din Europa League.Formula aleasă va fi una ofensivă, din care nu vor lipsi Thiam, David Miculescu, Denis Alibec sau Octavian Popescu. Sunt însă mai multe surprize – absențele lui Bîrligea, Tănase sau Darius Olaru – semn că oficialii campioanei României privesc cu un ochi și către următorul meci de campionat.

ADVERTISEMENT

Cum va arăta primul 11 al lui FCSB cu Young Boys: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, O. Popescu, Thiam – Alibec.

Câți spectatori sunt așteptați la meciul cu Young Boys

Vremea în București, cu câteva ore înainte de startul partidie, nu este una bună, însă acest lucru nu va afecta numărul de spectatori. Din informațiile FANATIK, pe Arena Națională sunt așteptați undeva la 30.000 de spectatori, un număr mult mai bun față de campionat, unde ultima rundă, cu Oțelul, a adus în tribune aproximativ 5000 de suporteri.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

FCSB va juca după meciul cu elvețienii în campionat, tot acasă, împotriva liderului la zi, Universitatea Craiova. Oltenii debutează și ei în Europa, astăzi, contra celor de la Rakow, în deplasare, astfel că ambele formații vor veni după partide în cupele europene la meciul de duminică.

ADVERTISEMENT
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digisport.ro
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Momente delicate în „familia Dinamo”! Se luptă pentru viața lui: „Doar o minune...
Fanatik
Momente delicate în „familia Dinamo”! Se luptă pentru viața lui: „Doar o minune îl mai poate salva”
Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene: “Niţă a urcat...
Fanatik
Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene: “Niţă a urcat în peluză după un gol marcat!”
Giovanni Show, vineri, 3 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu...
Fanatik
Giovanni Show, vineri, 3 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după meciurile din cupele europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Sepsi vrea să îl demită pe Burcă! Un antrenor din SuperLiga...
iamsport.ro
BREAKING | Sepsi vrea să îl demită pe Burcă! Un antrenor din SuperLiga este favorit să îl înlocuiască
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!