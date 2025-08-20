Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

FCSB a „tremurat” la plecarea în Scoția! Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize + suma uluitoare pe care o plătit-o Gigi Becali

Pentru FCSB urmează meciul tur cu Aberdeen din Europa League, iar ”roș-albaștrii” au plecat miercuri dimineață spre Scoția.
Traian Terzian
20.08.2025 | 11:49
FCSB a tremurat la plecarea in Scotia Ce sa intamplat cu jucatorii care nu au primit vize suma uluitoare pe care o platito Gigi Becali
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
FCSB a plecat spre Scoția pentru meciul cu Aberdeen. Sursă foto: Alexandra Cristina Grigorescu/SPORT PICTURES

Partida din prima manșă a play-off-ului Europa League se va disputa joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, iar FCSB a plecat în această dimineață spre Scoția.

FCSB a plecat în formulă completă în Scoția

Campioana României s-a confruntat cu o mare problemă înainte de întâlnirea de la Aberdeen. Jucătorii Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au primit viză de intrare în Scoția, ei fiind extracomunitari.

Delegația FCSB s-a prezentat în formulă completă la Aeroportul Henri Coandă, însă cei trei fotbaliști nu au urcat inițial în avion și alături de ei a rămas Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație.

Aeronava ar fi trebuit să decoleze la ora 10:00, însă zborul a fost întârziat în speranța că situația extracomunitarilor va fi rezolvată. Conform digisport.ro, după o oră de așteptare, FCSB a primit răspuns în privința vizelor, astfel că Radunovic, Ngezana și Alhassan au putut pleca alături de restul lotului.

Cât a plătit Gigi Becali pentru deplasarea echipei în Scoția

Deplasarea campioanei României în Scoția îl costă o mică avere pe Gigi Becali, dar patronul face orice pentru ca FCSB să intre în grupa de Europa League. ”Ne costă charterul aproape 200.000 de euro, peste 190.000 de euro. Foarte mulți au zis că prețul normal e 120.000. Ok, veniți cu ofertă! ‘Păi, da, dar nu putem să luăm aprobări’. Și atunci cum veniți să spuneți că e 120.000? 

Plecăm cu un avion de lux, nu ne-am dorit neapărat să plecăm cu un avion de lux, are o capacitate de 190 de persoane, a fost transformat într-un imens lounge cu 62 de fotolii. Nu ne-am dorit asta, dar îți dai seama…”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Drepturile de difuzare ale partidei Aberdeen – FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League, au fost achiziționate de trustul Pro, iar jocul va fi transmis în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo.

1.25 este cota BETANO pentru pronosticul ”1 solist sau ambele echipe înscriu” la meciul Aberdeen - FCSB
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
