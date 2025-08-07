Sport

FCSB, abandonată de suporteri?! Care a fost asistența la meciul de pe Arena Națională cu Drita

După o serie de rezultate catastrofale, FCSB nu s-a bucurat de o asistență ridicată pe Arena Națională la meciul cu Drita.
Daniel Işvanca
07.08.2025 | 23:17
Care a fost asistența de pe Arena Națională la FCSB - Drita FOTO: Fanatik

FCSB a jucat contra celor de la Drita, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Europa League. Partida s-a jucat pe Arena Națională din București, dar suporterii roș-albaștrilor nu s-au înghesuit la meciul campioanei României.

Asistență modestă la FCSB – Drita, din UEFA Europa League

Sezonul trecut a fost unul fabulos pentru FCSB, care s-a bucurat de un parcurs european de senzație, până în faza optimilor UEFA Europa League. Echipe precum PAOK. Olympiakos, Manchester United sau Lyon au venit la București.

Automat, Arena Națională a fost de cele mai multe ori plină pentru aceste jocuri, dar în această stagiune lucrurile stau complet diferit. Echipa lui Elias Charalambous are o serie de rezultate nefavorabile în cupele europene, cel mai dureros fiind eliminarea din Champions League.

La disputa cu Drita, din turul trei preliminar al UEFA Europa League, au asistat nu mai puțin de 13,825 de spectatori, o asistență care este direct proporțională cu rezultatele echipei.

Cu cine joacă FCSB dacă este eliminată de Drita din Europa League

În situația în care nu va reuși să treacă de kosovarii de la Drita, FCSB va fi repartizată în play-off-ul Conference League, cea de-a treia competiție valorică a UEFA.

Pentru un loc în faza principală a acestei competiții, campioana României va da piept cu nvingătoarea dintre Differdange din Luxemburg și Levadia Talinn din Estonia.

Primul meci ar urma să se joace la București pe 21 august, iar returul o săptămână mai târziu în deplasare pentru echipa roș-albastră. În Liga Campionilor, FCSB a fost eliminată de Shkendija, campioana Macedoniei de Nord.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
