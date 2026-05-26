FCSB, absențe de marcă pentru derby-ul cu Dinamo de Conference League! Ce prime le-a pregătit Gigi Becali pentru cupele europene

În cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”, Mihai Stoica (61 de ani) a făcut o analiză a partidei cu Dinamo și a dezvăluit jucătorii pe care Marius Baciu nu se va putea baza. Sunt câteva absențe de marcă în lotul ”roș-albaștrilor”.

Ce jucători vor absenta de la FCSB în meciul cu Dinamo

Președintele Consiliului de Administrație al fostei campioane a României a anunțat că mai vechii accidentați Daniel Bîrligea și Daniel Graovac nu vor juca împotriva lui Dinamo, iar la David Miculescu șansele sunt destul de mici.

”(n.r. – Cum ți se pare Dinamo la momentul ăsta?) Cu fluctuații, ca noi. Ia meciurile cu Rapid, într-unul au fost foarte buni, în unul a fost Rapid mult mai bună. Și ei, și noi cu probleme de lot. Înțeleg că .

La noi Bîrligea e fără discuții, Graovac și el accidentat. Miculescu e un mare semn de întrebare, are o pubalgie care îl chinuie. Există intervenție și la astfel de probleme, unii o recomandă, alții nu. O intervenție scurtă cu termen de recuperare destul de scurt, dar e posibil să o faci și să fie degeaba.

Florin Cernat a făcut-o când era jucător și două săptămâni nu s-a putut antrena. Există o șansă să fie recuperat, dar… La meciurile astea tu nu ai voie să introduci în teren jucători care sunt la 80-90%. Sper ca bătrânii să stea în gheață mult și să fie fresh vineri”, a declarat Mihai Stoica, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

Unde se va face diferența la duelul dintre Dinamo și FCSB

Oficialul FCSB, care a fost să inspecteze gazonul de pe stadionul de pe Arcul de Triumf, consideră că este cel mai echilibrat derby din ultimii ani și a explicat că stăpânirea de sine va fi extrem de importantă la acest joc.

”Meciul cu Dinamo e to be or not to be și cred că de foarte mult timp nu a existat un derby al fotbalului românesc sub semnul echilibrului ca acum. Îmi spunea cineva mai devreme că o casă de pariuri ne dă favoriți și o altă casă de pariuri îi dă pe Dinamo favorită.

Toți vor fi concentrați, problema e că aici nu concentrarea contează, ci contează stăpânirea de sine. Cui îi tremură genunchii rămâne acasă, cui nu-i tremură va merge în Conference. Nouă ne-au tremurat genunchii serios încă din iulie – august, dar orice se poate întâmpla.

Am fost și am văzut gazonul, se prezintă bine. Clar că și Dinamo are tot interesul ca gazonul să fie foarte bun pentru că sunt o echipă care joacă fotbal”, a spus Stoica, înaintea marelui meci de vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

Ce a discutat MM Stoica cu Kopic în Ghencea

Mihai Stoica a fost surprins vorbind cu antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, înaintea întâlnirii dintre FCSB și FC Botoșani, și a mărturisit că este întotdeauna o plăcere să stai de vorbă cu tehnicianul croat.

”Am vorbit multe. Ne-am întâlnit de vreo câteva ori și mie îmi place ca persoană. E un tip cu care îți face plăcere să te întâlnești, un om educat și avem ce să discutăm. Am discutat la modul general de problemele cu care ne confruntăm. Eu sunt cu glumele, dar de data asta nu avem chef.

(n.r. – Rămâne Kopic marele atu al lui Dinamo?) Probabil. Mă feresc să fac astfel de aprecieri. Dinamo e o echipă bună, a jucat. Depinde cu care Dinamo vom juca și depinde de cine suntem noi. Nu vreau să se înțeleagă că le aduc vreo ofensă celor de la Dinamo, dar eu sunt convins că în situația în care noi suntem ăia buni, indiferent de cum e Dinamo putem să ne calificăm.

(n.r. – Vezi vreun jucător cheie la ei?) Nu, au o echipă echilibrată cu jucători care au căpătat experiență și încredere. Este o echipă pe care am bătut-o 10 meciuri la rând în decursul anilor și ultimele două partide am reușit să facem un singur punct.

Dar, chiar dacă nu am arătat noi bine și am pierdut 4-3 meciul ăla, aș vrea să se înțeleagă foarte clar că la 1-1, se terminau primele 45 de minute, și Dinamo a primit un penalty la presupusul fault al lui Radunovic la Armstrong, care nu a fost nimic. Armstrong l-a ținut de tricou, l-a ținut și Risto și Feșnic a dat penalty.

Acolo a fost o greșeală foarte mare de arbitraj care ne-a dus în 2-1 în loc să fie 1-1 la pauză. Și asta schimbă multe. (n.r – ) Important e să fie un arbitru care să fie… Barbu a avut un sezon foarte bun”, a afirmat el, la ”MM la FANATIK”.

Ce prime vor încasa jucătorii de la FCSB

Întrebat dacă există vreo primă specială pentru jocul cu Dinamo, oficialul FCSB a explicat faptul că toți jucătorii vor fi recompensați conform contractului doar dacă ajung în grupele cupelor europene.

”Primele la noi sunt pentru participare în cupele europene. Dacă nu ne calificăm, jucătorii au șanse zero să ia vreun ban în plus față de salarii. Dacă ne calificăm sunt în preliminariile Conference și au trei adversari de care trebuie să treacă.

Apoi încasează primele pe care le au toți în contracte pentru participare în Conference League în faza principală. Noi am dat prime doar pentru grupe. Primele sunt în funcție de cum a negociat fiecare”, a precizat Mihai Stoica, la ”MM la FANATIK”.