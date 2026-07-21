FCSB, acord cu un fundaș de top. A jucat contra lui Messi, Mbappe și Neymar

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FCSB ar fi ajuns la un acord cu Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalist care a fost prezent la Cupa Mondială din această vară, în lotul naționalei din R.D. Congo. Fundașul central crescut de PSG a mai evoluat în carieră în Belgia, Portugalia, Israel și Grecia, ultima sa echipă fiind AE Larissa. Africanul are 5 prezențe în grupele Champions League, unde a înfruntat formații precum PSG sau Juventus.

FCSB, acord cu Dylan Batubinsika

FCSB ar urma să își întărească defensiva prin transferul lui Dylan Batubinsika. Fundașul central de 1.85m este liber de contract în acest moment, după despărțirea de formația greacă Larissa, iar acesta a fost prezent la turneul final al Cupei Mondiale alături de naționala statului R.D. Congo, în tricoul căreia a evoluat în 15 jocuri.

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Selecționerul Sebastien Desabre nu a contat pe Batubinsika în America de Nord, acesta fiind rezervă neutilizată la toate cele 4 jocuri de la turneul final, 1-1 cu Portugalia, 0-1 cu Columbia și 3-1 cu Uzbekistan în grupe și 1-2 cu Anglia în 16-imi. Conform , africanul s-ar fi înțeles cu FCSB și ar urma să devină noul fundaș al „roș-albaștrilor”.

Până în acest moment, fosta campioană a oficializat trei transferuri în această vară: fundașul francez Ronny Labonne, și . La FCSB, Batubinsika ar urma să se lupte pentru un loc de titular cu Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Andre Duarte și .

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La ce echipe a evoluat Dylan Batubinsika. Fundașul a jucat contra lui Messi, Mbappe și Neymar

Dylan Batubinsika a fost crescut de PSG și a evoluat la echipa secundă a parizienilor timp de trei sezoane (2014-2017) înainte de a se transfera în Belgia, la Royal Antwerp. În 2021, africanul a semnat cu gruparea portugheză Famalicao, care l-a împrumutat în stagiunea 2022-2023 la Maccabi Haifa. Sezonul petrecut în Israel a fost unul memorabil pentru Batubinsika.

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În toamnă, africanul a evoluat în 5 partide din grupele Champions League, inclusiv în meciurile cu Juventus și PSG, parizienii având în acel moment fabuloasa „triplă” Messi-Mbappe-Neymar. Maccabi a pierdut ambele jocuri cu PSG, 1-3 și 2-7, însă a obținut o victorie memorabilă, 2-0 cu Juventus, Batubinsika fiind titular în acel joc. În 2023, fundașul a revenit în Franța, la Saint-Etienne, unde a jucat timp de doi ani și jumătate înainte de a pleca în Grecia.

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