FCSB, acord pentru transferul unui atacant! Ultimele detalii despre situația jucătorului

Chiar în ziua în care noul sezon din SuperLiga pornește la drum, suporterii FCSB au primit o veste importantă. Un atacant dorit insistent de ”roș-albaștri” este pe cale să ajungă sub comanda lui Marius Baciu. De ce mai este nevoie pentru a se parafa transferul.
Una dintre țintele bucureștenilor pentru perioada de mercato este atacantul franco-algerian Aymen Boutoutaou (25 de ani) de la Sochaux. Intrat în ultimul an de contract cu formația nou promovată în Ligue 2, fotbalistul a refuzat o prelungire a înțelegerii.
Din informațiile apărute în Franța, deși dezamăgiți de decizia jucătorului de a continua, șefii clubului Sochaux au început negocierile cu FCSB pentru a nu-l pierde liber în vara viitoare. Gigi Becali ar fi făcut o ofertă de 800.000 de euro, dar francezii speră să obțină cel puțin 1.000.000 de euro pe Boutoutaou.
Născut la Lille, fotbalistul a jucat pentru naționalele de juniori și tineret ale Algeriei. După șase ani petrecuți la Valenciennes, Aymen Boutoutaou a plecat la Sochaux în vara trecută. A marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în toate competițiile, punând umărul la promovarea echipei în eșalonul secund din Franța.
Poziția preferată a jucătorului este de extremă dreapta, dar la fel de bine poate juca și în partea stângă. Una dintre calitățile pentru care a fost dorit insistent de FCSB este că poate evolua și ca mijlocaș în spatele vârfului împins, acolo de unde a plecat Darius Olaru.
Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, s-a arătat impresionat de realizările atacantului. ”Are niște cifre… L-ar recomanda ca un jucător foarte bun pentru campionatul României. E bilanțul în sezonul trecut, e proaspăt. A jucat 37 de meciuri în sezonul trecut”, a declarat el.
FCSB i-a achiziționat în această vară pe fundașul dreapta Ronny Labonne și pe mijlocașul Eddy Gnahore, dar se așteaptă rezolvarea transferului lui Denis Drăguș, anunțat în exclusivitate de FANATIK, dar și al lui Luca Stancu.
Gigi Becali nu vrea să se oprească aici cu transferurile și FANATIK a aflat că există acorduri cu doi jucători din străinătate. Un mijlocaș ofensiv pentru care se va plăti 1,4 milioane de euro și un atacant stânga care va costa un milion de euro.