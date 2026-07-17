FCSB, acord pentru transferul unui atacant! Ultimele detalii despre situația jucătorului

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Chiar în ziua în care noul sezon din SuperLiga pornește la drum, suporterii FCSB au primit o veste importantă. Un atacant dorit insistent de ”roș-albaștri” este pe cale să ajungă sub comanda lui Marius Baciu. De ce mai este nevoie pentru a se parafa transferul.

FCSB, aproape de transferul unui atacant

Una dintre țintele bucureștenilor pentru perioada de mercato este atacantul franco-algerian Aymen Boutoutaou (25 de ani) de la Sochaux. Intrat în ultimul an de contract cu formația nou promovată în Ligue 2, fotbalistul a refuzat o prelungire a înțelegerii.

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Din informațiile apărute în Franța, deși dezamăgiți de decizia jucătorului de a continua, șefii clubului Sochaux au început negocierile cu FCSB pentru a nu-l pierde liber în vara viitoare. Gigi Becali ar fi făcut o ofertă de 800.000 de euro, dar francezii speră să obțină cel puțin 1.000.000 de euro pe Boutoutaou.

🚨 Sochaux souhaitait prolonger Aymen Boutoutaou depuis six mois. Face à différents refus, et après avoir reçu plusieurs premières offres – jugées insuffisantes -, la direction a fait le choix d'ouvrir les négociations avec le club de Bucarest. Pour rappel, le joueur est en fin… — La Zone Soch’ (@LaZoneSoch)

Unde va juca noua achiziție a FCSB-ului

Născut la Lille, fotbalistul a jucat pentru naționalele de juniori și tineret ale Algeriei. După șase ani petrecuți la Valenciennes, Aymen Boutoutaou a plecat la Sochaux în vara trecută. A marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în toate competițiile, punând umărul la promovarea echipei în eșalonul secund din Franța.

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, dar la fel de bine poate juca și în partea stângă. Una dintre calitățile pentru care a fost dorit insistent de FCSB este că poate evolua și ca mijlocaș în spatele vârfului împins, acolo de unde a plecat Darius Olaru.

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Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, s-a arătat impresionat de realizările atacantului. ”Are niște cifre… L-ar recomanda ca un jucător foarte bun pentru campionatul României. E bilanțul în sezonul trecut, e proaspăt. A jucat 37 de meciuri în sezonul trecut”, a declarat el.

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Ce transferuri mai face FCSB

FCSB i-a achiziționat în această vară pe fundașul dreapta Ronny Labonne și pe mijlocașul Eddy Gnahore, dar se așteaptă , anunțat în exclusivitate de FANATIK, dar și al lui Luca Stancu.

Gigi Becali nu vrea să se oprească aici cu transferurile și FANATIK a aflat că există . Un mijlocaș ofensiv pentru care se va plăti 1,4 milioane de euro și un atacant stânga care va costa un milion de euro.