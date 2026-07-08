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FCSB – Al Jazira, amical cu echipa lui Cosmin Olăroiu pentru roș-albaștri

FCSB va juca în al doilea și ultimul amical al verii cu formația Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, gruparea pregătită Cosmin Olăroiu, fostul tehnician al roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
08.07.2026 | 16:20
FCSB Al Jazira amical cu echipa lui Cosmin Olaroiu pentru rosalbastri
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FCSB - Al Jazira, amical cu echipa lui Cosmin Olăroiu pentru roș-albaștri. FOTO: Facebook FCSB
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FCSB va disputa miercuri, 8 iulie, al doilea și ultimul meci amical din această vară. Fosta campioană a României se află în cantonamentul de la Venray, Olanda, și o va înfrunta pe Al Jazira, ocupanta locului 7 din Emiratele Arabe Unite. Duelul contra echipei antrenate de Cosmin Olăroiu va avea loc la Holthees, începând cu ora României 18:00.

FCSB – Al Jazira, live în al doilea amical al verii pentru fosta campioană

A doua și ultima echipă cu care FCSB își va măsura forțele în această vară este Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite. Va fi un nou duel special pentru bucureșteni, care, după duelul cu Darius Olaru și Union St. Gilloise, vor da piept acum cu echipa antrenată de Cosmin Olăroiu. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a pregătit-o de două ori pe FCSB, cu care are în palmares două trofee: SuperLiga (2005-2006) și Supercupa României (2006).

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În plus, cu Olăroiu la timonă, FCSB a reușit cea mai mare performanță europeană a unei echipe Românești după Revoluție. În 2006, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. Olăroiu a contribuit, chiar dacă nu în calitate oficială, și la un alt trofeu cucerit de roș-albaștri. Este vorba despre celebra finală de Cupa României din 2011, când FCSB a învins-o la Brașov pe Dinamo cu scorul de 2-1.

Meciul cu echipa lui Cosmin Olăroiu se va juca fără spectatori

La primul meci amical din cantonamentul de vară, FCSB a pierdut cu un scor usturător, scor 0-4, cu Royale Union St. Gilloise, echipă la care evoluează Darius Olaru. Chiar și așa, fotbaliștii lui Marius Baciu au avut parte de o susținere incredibilă. La partida care s-a jucat în Belgia au asistat aproximativ 2500 de români care au încurajat-o pe FCSB.

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Din păcate, FCSB nu se mai poate bucura de acest privilegiu și la confruntarea cu Al Jazira. Clubul roș-albastru a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că amicalul cu formația lui Cosmin Olăroiu se va juca fără spectatori. „Roș-albaștrii vor disputa astăzi cea de-a doua partidă amicală din această vară, împotriva celor de la Al Jazira Club. Jocul împotriva echipei pregătite de Cosmin Olăroiu se va disputa începând cu ora locală 17:00 (18:00 ora României), la baza unde echipa noastră se pregătește în Țările de Jos. Meciul se va juca fără spectatori!”, a scris FCSB, pe Facebook.

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Pentru FCSB, meciul cu Al Jazira va fi ultimul amical din această vară. Roș-albaștrii vor reveni în țară pentru startul SuperLigii. Sezonul 2026-2027 va începe peste zece zile, iar echipa lui Marius Baciu își cunoaște deja primul adversar. În runda inaugurală, FCSB va primi în Ghencea vizita lui FC Argeș. Duelul va avea loc vineri, 17 iulie, de la ora 21:30.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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