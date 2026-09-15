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, cu Petrolul Ploieşti şi se duce la opt puncte de liderul Dinamo. Pentru echipa roş-albastră vine derby-ul de sâmbătă seara împotriva Universităţii Craiova, programat la 20:30.

David Miculescu ar putea lipsi cu Universitatea Craiova: „Are o gaură în picior”

Marius Baciu are bătăi de cap înaintea derby-ului cu oltenii. Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu are o gaură în picior şi e suspect de fractură. Aripa dreaptă de la FCSB va face o radiografie şi dacă diagnosticul nu va fi cel dorit, va lipsi cu U Craiova:

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„Miculescu are o gaură în picior. A fost călcat şi cu ghetele astea subţiri, cu ghetele care sunt lame, are o gaură în picior. Dacă nu e fractură, nu e gravă, dar trebuie să suporte durerea. O să facă o radiografie, încă nu se ştie nimic. O să vedem”, a spus Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Miculescu, noul căpitan de la FCSB!

David Miculescu este unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB. A marcat golul roş-albaştrilor în derby-ul cu Dinamo, pierdut cu 1-2, şi este noul căpitan al echipei după , la Omonia Nicosia.

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În actuala stagiune, Miculescu a ratat startul de sezon din cauza unei pubalgii, dar apoi a intrat foarte bine în echipă. În meciul de Cupa României cu FC Argeş, atacantul a marcat o „dublă”, în victoria cu 5-0.

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