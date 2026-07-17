FCSB, alături de cele mai mari echipe din Europa! Topul de Champions League din care face parte clubul lui Gigi Becali

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FCSB, ultima echipă din România care a jucat în grupele UEFA Champions League, a prins un top care are legătură cu cea mai importantă competiție intercluburi. Echipa lui Marius Baciu se află într-o galerie selectă, din care fac parte unele dintre cele mai bune formații din Europa.

FCSB, pe locul 8 în topul celor mai bune echipe din preliminariile Champions League

FCSB a fost ironizată în sezonul trecut că a terminat pe locul 8, după ce n-a prins play-off-ul SuperLigii. Cu toate acestea, Se pare că locul 8 nu este chiar atât de rău pentru echipa lui Marius Baciu, care ocupă aceeași poziție și într-un top select.

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Analiștii de la Football Meets Data au publicat clasamentul echipelor cu cele mai multe meciuri și cu cele mai multe puncte obținute în preliminariile UEFA Champions. Ierarhia este condusă de Dinamo Zagreb, iar FCSB se află pe locul 8, peste nume importante precum Salzburg, Qarabag, Partizan, Steaua Roșie Belgrad sau Ludogoreț.

Având în vedere că FCSB nu s-a mai calificat în faza principală din Liga Campionilor din anul 2013, performanța este, totuși, una impresionantă. Gruparea bucureșteană are 68 de meciuri jucate în preliminarii, dintre care a obținut 31 de victorii, 21 de rezultate de egalitate și a suferit 16 înfrângeri. FCSB este pe plus și la goalveraj în preliminariile UCL, cu 122 de goluri marcate și 90 încasate. Roș-albaștrii au adunat 114 puncte, cu trei mai puține decât Sheriff Tiraspol, care ocupă locul 7.

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După cum se poate vedea, cel mai mare club din Croația domină această ierarhie. Dinamo Zagreb este pe locul 1, cu 108 meciuri jucate. În tot acest timp, croații au câștigat 61 de jocuri, au înregistrat 24 de remize și au pierdut de 23 de ori. Golaverajul lui campioanei Croației este unul zdrobitor, 203 goluri marcate și 107 încasate. A strâns din aceste rezultate 207 puncte cu 56 mai multe decât echipa care ocupă locul 2 în acest top, Dinamo Kiev.

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FCSB, ultima echipă românească în UEFA Champions League

Sezonul acesta, România este reprezentată de . SuperLiga nu a mai avut o reprezentantă în cea mai importantă competiție intercluburi din stagiunea 2013-2014. De altfel, FCSB este echipa care, ori de câte ori a jucat în Liga Campionilor, a avut nevoie de preliminarii pentru a ajunge în grupe. În urmă cu 13 ani, echipa antrenată atunci de Laurențiu Reghecampf le-a eliminat pe Vardar Skopje (3-0, 2-1), Dinamo Tbilisi (2-0, 1-1) și pe Legia Varșovia (1-1, 2-2). De la succesul din 2013-2014, FCSB a mai jucat de 6 ori în preliminariile Ligii Campionilor, dar nu a mai reușit să ajungă pe tabloul principal al celei mai importante competiții intercluburi:

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