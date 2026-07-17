Sport

FCSB, alături de cele mai mari echipe din Europa! Topul de Champions League din care face parte clubul lui Gigi Becali

Veste excelentă pentru FCSB înainte de startul SuperLigii, sezonul 2026-2027. Ce loc ocupă clubul patronat de Gigi Becali într-un top în care se mai află formații importante din Europa
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 06:03
FCSB alaturi de cele mai mari echipe din Europa Topul de Champions League din care face parte clubul lui Gigi Becali
SPECIAL FANATIK
FCSB, alături de cele mai mari echipe din Europa! Topul de Champions League din care face parte clubul lui Gigi Becali. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB, ultima echipă din România care a jucat în grupele UEFA Champions League, a prins un top care are legătură cu cea mai importantă competiție intercluburi. Echipa lui Marius Baciu se află într-o galerie selectă, din care fac parte unele dintre cele mai bune formații din Europa.

FCSB, pe locul 8 în topul celor mai bune echipe din preliminariile Champions League

FCSB a fost ironizată în sezonul trecut că a terminat pe locul 8, după ce n-a prins play-off-ul SuperLigii. Cu toate acestea, roș-albaștrii au câștigat barajul cu Dinamo și s-au calificat în preliminariile Conference League. Se pare că locul 8 nu este chiar atât de rău pentru echipa lui Marius Baciu, care ocupă aceeași poziție și într-un top select.

ADVERTISEMENT

Analiștii de la Football Meets Data au publicat clasamentul echipelor cu cele mai multe meciuri și cu cele mai multe puncte obținute în preliminariile UEFA Champions. Ierarhia este condusă de Dinamo Zagreb, iar FCSB se află pe locul 8, peste nume importante precum Salzburg, Qarabag, Partizan, Steaua Roșie Belgrad sau Ludogoreț.

Având în vedere că FCSB nu s-a mai calificat în faza principală din Liga Campionilor din anul 2013, performanța este, totuși, una impresionantă. Gruparea bucureșteană are 68 de meciuri jucate în preliminarii, dintre care a obținut 31 de victorii, 21 de rezultate de egalitate și a suferit 16 înfrângeri. FCSB este pe plus și la goalveraj în preliminariile UCL, cu 122 de goluri marcate și 90 încasate. Roș-albaștrii au adunat 114 puncte, cu trei mai puține decât Sheriff Tiraspol, care ocupă locul 7.

ADVERTISEMENT
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Digi24.ro
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2

După cum se poate vedea, cel mai mare club din Croația domină această ierarhie. Dinamo Zagreb este pe locul 1, cu 108 meciuri jucate. În tot acest timp, croații au câștigat 61 de jocuri, au înregistrat 24 de remize și au pierdut de 23 de ori. Golaverajul lui campioanei Croației este unul zdrobitor, 203 goluri marcate și 107 încasate. A strâns din aceste rezultate 207 puncte cu 56 mai multe decât echipa care ocupă locul 2 în acest top, Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea...
Digisport.ro
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026

FCSB, ultima echipă românească în UEFA Champions League

Sezonul acesta, România este reprezentată de Universitatea Craiova în preliminariile UEFA Champions League. SuperLiga nu a mai avut o reprezentantă în cea mai importantă competiție intercluburi din stagiunea 2013-2014. De altfel, FCSB este echipa care, ori de câte ori a jucat în Liga Campionilor, a avut nevoie de preliminarii pentru a ajunge în grupe. În urmă cu 13 ani, echipa antrenată atunci de Laurențiu Reghecampf le-a eliminat pe Vardar Skopje (3-0, 2-1), Dinamo Tbilisi (2-0, 1-1) și pe Legia Varșovia (1-1, 2-2). De la succesul din 2013-2014, FCSB a mai jucat de 6 ori în preliminariile Ligii Campionilor, dar nu a mai reușit să ajungă pe tabloul principal al celei mai importante competiții intercluburi:

ADVERTISEMENT
  • 2014-2015 – eliminată în play-off de Ludogoreț la penalty-uri;
  • 2015-2016 – eliminată în play-off de Partizan Belgrad (1-1, 2-4);
  • 2016-2017 – eliminată în play-off de Manchester City (0-5, 0-1);
  • 2017-2018 – eliminată în play-off de Sporting Lisabona (0-0, 1-5);
  • 2024-2025 – eliminată în turul 3 de Sparta Praga (1-1, 2-3);
  • 2025-2026 – eliminată în turul 2 de Shkendija (0-1, 1-2).
1,67 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - FC Argeș
Probleme de sănătate pentru Bergodi după U Cluj – Dinamo Kiev! Italianul nu...
Fanatik
Probleme de sănătate pentru Bergodi după U Cluj – Dinamo Kiev! Italianul nu a venit la interviu: „Fotbalul este pentru bărbați”
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în...
Fanatik
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev
Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League după...
Fanatik
Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League după ce a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ioan Andone și-a stăpânit cu greu lacrimile! Răzvan Lucescu: 'Pe tata nu îl...
iamsport.ro
Ioan Andone și-a stăpânit cu greu lacrimile! Răzvan Lucescu: 'Pe tata nu îl mai pot suna, dar dacă aș suna pe cineva acum, ar fi nea Ando'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!