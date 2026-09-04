Sport

Alertă la FCSB! Probleme cu transferul lui Karlo Muhar: „Nu s-a rezolvat încă”

FCSB i-a prezentat pe Denis Drăguș și pe Meriton Korenica, dar nu și pe Karlo Muhar. Ce se întâmplă cu transferul mijlocașului defensiv croat, care a sosit deja în România
Cristian Măciucă
04.09.2026 | 20:16
Alerta la FCSB Probleme cu transferul lui Karlo Muhar Nu sa rezolvat inca
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Alertă la FCSB! Probleme cu transferul lui Karlo Muhar: „Nu s-a rezolvat încă”. FOTO: sportpictures.eu
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit ultimele detalii despre situația lui Karlo Muhar (30 de ani). Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că mutarea mijlocașului croat nu este încă finalizată și că mai sunt anumite aspecte de pus la punct înainte ca transferul să poată fi oficializat.

Transferul lui Karlo Muhar la FCSB întârzie

FCSB a anunțat vineri, 4 septembrie, transferurile lui Meriton Korenica și Denis Drăguș. Inițial, Gigi Becali susținea că, odată cu cei doi, la campioana României urma să ajungă și Karlo Muhar. Mutarea mijlocașului croat întârzie însă. Mihai Stoica a dezvăluit că negocierile nu sunt încă încheiate, iar părțile mai au de pus la punct câteva detalii înainte ca fotbalistul în vârstă de 30 de ani să semneze cu FCSB.

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„Cu Muhar nu s-a rezolvat încă. Nu va fi în lot nici Drăguș. Vorbim de Muhar, la care nu s-a rezolvat? Nu se pune problema. Toți 3 au antrenamente cu echipa. Korenica e în lot pentru meciul cu Dinamo, dar e singurul care va fi în lot mâine. O să se rezolve, cred cu convingere că o să se rezolve. Nu vreau să discut despre CFR Cluj, se va rezolva, știu sigur. Nu mai vreau să discut, nu e o chestie neapărat delicată. Este important să se rezolve acum, dacă nu, peste o săptămână, două, dar o să se rezolve. 

Acum avem energie bună. Mâine avem un meci, îți dai seama, dar se joacă pe un punct și jumătate. Jucător de profilul lui Muhar nu aveam. Poate fi ‘6’ și ‘8’. Am vorbit cu el și i-am zis că a jucat ‘6’ la ȚSKA Sofia. A zis: ‘Da, ți-ai făcut temele’”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Karlo Muhar a ajuns în România

Karlo Muhar a sosit în România în noaptea de joi spre vineri, în vederea transferului la FCSB. Mijlocașul croat s-a arătat bucuros de perspectiva revenirii în SuperLiga, însă a preferat să fie rezervat până când mutarea va fi pusă definitiv la punct. „Sunt fericit, vom vedea ce va fi în viitor. Am fost plecat trei săptămâni. Vom vedea ce va fi, nu vreau să vorbesc prea multe până nu va fi totul rezolvat, vreau să vă respect, să îmi respect meseria. Așteptăm și vom vorbi după. Sunt fericit să fiu aici”, a declarat Karlo Muhar.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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