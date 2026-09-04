ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit ultimele detalii despre situația lui Karlo Muhar (30 de ani). Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că mutarea mijlocașului croat nu este încă finalizată și că mai sunt anumite aspecte de pus la punct înainte ca transferul să poată fi oficializat.

Transferul lui Karlo Muhar la FCSB întârzie

FCSB a anunțat vineri, 4 septembrie, transferurile lui și Inițial, Gigi Becali susținea că, odată cu cei doi, la campioana României urma să ajungă și Karlo Muhar. Mutarea mijlocașului croat întârzie însă. Mihai Stoica a dezvăluit că negocierile nu sunt încă încheiate, iar părțile mai au de pus la punct câteva detalii înainte ca fotbalistul în vârstă de 30 de ani să semneze cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„Cu Muhar nu s-a rezolvat încă. Nu va fi în lot nici Drăguș. Vorbim de Muhar, la care nu s-a rezolvat? Nu se pune problema. Toți 3 au antrenamente cu echipa. Korenica e în lot pentru meciul cu Dinamo, dar e singurul care va fi în lot mâine. O să se rezolve, cred cu convingere că o să se rezolve. Nu vreau să discut despre CFR Cluj, se va rezolva, știu sigur. Nu mai vreau să discut, nu e o chestie neapărat delicată. Este important să se rezolve acum, dacă nu, peste o săptămână, două, dar o să se rezolve.

Acum avem energie bună. Mâine avem un meci, îți dai seama, dar se joacă pe un punct și jumătate. Jucător de profilul lui Muhar nu aveam. Poate fi ‘6’ și ‘8’. Am vorbit cu el și i-am zis că a jucat ‘6’ la ȚSKA Sofia. A zis: ‘Da, ți-ai făcut temele’”, a spus Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

Karlo Muhar a ajuns în România

. Mijlocașul croat s-a arătat bucuros de perspectiva revenirii în SuperLiga, însă a preferat să fie rezervat până când mutarea va fi pusă definitiv la punct. „Sunt fericit, vom vedea ce va fi în viitor. Am fost plecat trei săptămâni. Vom vedea ce va fi, nu vreau să vorbesc prea multe până nu va fi totul rezolvat, vreau să vă respect, să îmi respect meseria. Așteptăm și vom vorbi după. Sunt fericit să fiu aici”, a declarat Karlo Muhar.