FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare

FCSB a disputat deja trei meciuri în UEFA Europa League și a obținut trei puncte din aceste întâlniri. În clasamentul alcătuit din cele 36 de echipe, bucureștenii se află doar pe locul 28, însă din punct de vedere al indisciplinei sunt în top. Pentru acest lucru, forul european a amendat-o pe campioana României.

FCSB, amendată de UEFA din cauza cartonașelor galbene

Campioana en-titre a României a făcut un sezon precedent fabulos în Europa League, iar acest an a început la fel de bine cu o victorie în deplasare împotriva lui Go Ahead Eagles. FCSB a înscris superb prin David Miculescu, iar apoi a urmat un meci de luptă, în care jucătorii și-au dat viața pe teren pentru cele trei puncte.

Acest lucru nu putea veni altfel decât cu când toată echipa a făcut un joc defensiv de excepție, nelăsându-i pe olandezi să înscrie în poarta lui Ștefan Târnovanu. Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Juri Cisotti și Baba Alhassan au fost jucătorii avertizați, iar UEFA a amendat-o pe FCSB cu 8.000 de euro.

După cele trei etape, FCSB a văzut un total de 12 cartonașe galbene, ceea ce a propulsat-o pe locul al doilea în clasamentul indisciplinei, lider incontestabil fiind Fenerbahce, „campioana” sezonului trecut la acest capitol, cu 15 cartonașe în acest moment și cu 49 de cartonașe în stagiunea precedentă. FCSB riscă să fie sancționată din punct de vedere financiar și

Câte cartonașe galbene a primit FCSB în sezonul trecut de Europa League și ce sumă a trebuit să plătească

FCSB a avut același stil de joc agresiv și în sezonul trecut, iar acest lucru le-a adus rezultate excepționale. Campioana României a învins de trei ori pe campioana Greciei, a remizat cu Hoffenheim, echipă de Bundesliga, și cu Olympiakos, câștigătoarea Conference League din urmă cu două sezoane.

În clasamentul cartonașelor galbene, FCSB s-a situat și de această dată pe podium, mai exact pe locul al treilea, cu 37 de avertismente primite în cele 12 meciuri disputate (8 în faza ligii, 2 în play-off-ul cu PAOK și alte 2 în optimile cu Lyon). Campioana ultimelor două sezoane a plătit 25.750 de euro în urma acestor cartonașe.

Cine sunt jucătorii de la FCSB cu cele mai multe faulturi

Evident sau nu, Darius Olaru, unul dintre jucătorii cei mai faultați de la FCSB, din cauza faptului că intră fără să ezite în dueluri fizice, este cel care faultează cel mai des în tabără „roș-albastră”. Căpitanul FCSB are 9 faulturi comise în cele 209 minute jucate în meciurile cu Go Ahead Eagles, Young Boys și Bologna și ocupă locul al doilea.

Anderson, fotbalist ce joacă pentru Nottingham Forest, este liderul acestui clasament cu 10 faulturi. De la FCSB, următorul jucător în ierarhia faulturilor este Mihai Popescu, la o diferență foarte mare de Darius Olaru, cu doar 4 faulturi.

FCSB – Fenerbahce, duelul cartonașelor galbene. Cum arată programul bucureștenilor

Primele două echipe cu cele mai multe cartonașe galbene până acum se vor întâlni într-un meci direct pe Arena Națională. Ținând cont de intensitatea cu care joacă ambele echipe, partida ar putea provoca mari scântei și nu este exclus să se arate foarte multe cartonașe.

În acest sezon din faza ligii, FCSB mai are de jucat cu Basel (deplasare, 6 noiembrie), Steaua Roșie Belgrad (deplasare, 27 noiembrie), Feyenoord (acasă, 11 decembrie), Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie) și Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie).