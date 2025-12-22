Sport

FCSB, amendată drastic de jandarmerie după derby! Nici Rapid nu a scăpat

Spectacolul făcut de fani la meciul dintre FCSB și Rapid a costat scump, în special echipa gazdă, care a primit o amendă uriașă din partea forțelor de ordine.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
22.12.2025 | 09:00
FCSB amendata drastic de jandarmerie dupa derby Nici Rapid nu a scapat
ULTIMA ORĂ
Jandarmeria a amendat-o pe FCSB după meciul cu Rapid
ADVERTISEMENT

Cele două galerii, de la FCSB și Rapid, s-au ridicat la nivelul așteptat și au produs un spectacol din toate punctele de vedere cu prestația lor din tribune în partida de pe Arena Națională.

Amenzi drastice date de Jandarmerie după meciul dintre FCSB și Rapid

Totuși, autoritățile nu sunt de acord cu modul în care fanii se exprimă și, ca de obicei, au luat măsurile legale în vigoare pentru a-i pedepsi pe organizatori. Cei de la FCSB au primit o amendă uriașă, de 100.000 de lei, pentru că au fost încăFlcate mai multe prevederi legale.

ADVERTISEMENT

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive. Totodată, jandarmii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 124.450 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, 4 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a fost comunicatul emis de Jandarmerie.

ADVERTISEMENT
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu...
Digisport.ro
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul

Câți spectatori au fost la meciul dintre FCSB și Rapid

Confruntarea de pe Arena Națională a fost a doua cea mai vizionată de pe stadion, asta în ciuda faptului că în doar câteva zile este Crăciunul. Fanii celor două echipe nu au ținut cont de acest fapt și au mers să-i susțină pe favoriții lor, așa cum fac de fiecare dată, mai ales când e vorba de derby-uri.

Așadar, la meciul dintre FCSB și Rapid au asistat 30.903 spectatori, însă primul loc în topul asistențelor din acest sezon rămâne confruntarea dintre Dinamo și Rapid, care a adus pe Arena Națională 34.700 de suporteri. Podiumul este ocupat de un alt meci bucureștean, FCSB – Dinamo, la care au fost în tribunele Arenei Naționale 28.510 de oameni.

ADVERTISEMENT
Episod fabulos cu președinții de club din Liga 1: ”S-au îmbătat și a...
Fanatik
Episod fabulos cu președinții de club din Liga 1: ”S-au îmbătat și a venit poliția. Cădeau de la masă ca spicele”
Jucătorul străin de la Universitatea Craiova, uimit de atmosfera de pe “Ion Oblemenco”:...
Fanatik
Jucătorul străin de la Universitatea Craiova, uimit de atmosfera de pe “Ion Oblemenco”: “Nu mă aşteptam la aşa ceva!”
Cifre fabuloase pentru fotbalistul pedepsit de Mircea Lucescu la națională. „Pictează” la mijlocul...
Fanatik
Cifre fabuloase pentru fotbalistul pedepsit de Mircea Lucescu la națională. „Pictează” la mijlocul terenului pentru liderul campionatului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e,...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e, Steaua!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!