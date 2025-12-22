FCSB, amendată drastic de jandarmerie după derby! Nici Rapid nu a scăpat

ADVERTISEMENT

Cele două galerii, de la , s-au ridicat la nivelul așteptat și au din toate punctele de vedere cu prestația lor din tribune în partida de pe Arena Națională.

Totuși, autoritățile nu sunt de acord cu modul în care fanii se exprimă și, ca de obicei, au luat măsurile legale în vigoare pentru a-i pedepsi pe organizatori. Cei de la FCSB au primit o amendă uriașă, de 100.000 de lei, pentru că au fost încăFlcate mai multe prevederi legale.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive. Totodată, jandarmii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 124.450 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, 4 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a fost comunicatul emis de Jandarmerie.

Câți spectatori au fost la meciul dintre FCSB și Rapid

Confruntarea de pe Arena Națională a fost a doua cea mai vizionată de pe stadion, asta în ciuda faptului că în doar câteva zile este Crăciunul. Fanii celor două echipe nu au ținut cont de acest fapt și au mers să-i susțină pe favoriții lor, așa cum fac de fiecare dată, mai ales când e vorba de derby-uri.

Așadar, la meciul dintre FCSB și Rapid au asistat 30.903 spectatori, însă primul loc în topul asistențelor din acest sezon rămâne confruntarea dintre Dinamo și Rapid, care a adus pe Arena Națională 34.700 de suporteri. Podiumul este ocupat de un alt meci bucureștean, FCSB – Dinamo, la care au fost în tribunele Arenei Naționale 28.510 de oameni.