Sport

FCSB, amendată drastic după meciul cu Petrolul. Anunțul oficial al Jandarmeriei

Veștile proaste continuă pentru FCSB, asta după ce nu a putut să o bată pe Petrolul, echipa bucureșteană a primit și o amendă din partea autorităților.
Bogdan Ciutacu
23.11.2025 | 10:12
FCSB amendata drastic dupa meciul cu Petrolul Anuntul oficial al Jandarmeriei
FCSB nu a scăpat de amendă după meciul cu Petrolul
ADVERTISEMENT

Confruntarea de pe Arena Națională a fost una la care au asistat peste 8000 de oameni, dintre care aproximativ 600 au fost veniți de la Ploiești, pentru a susține echipa oaspete.

FCSB, amendată după meciul cu Petrolul

Echipa organizatoare, FCSB, a fost amendată de Jandarmerie, cu 30.000 de lei, din cauza neregulilor sesizate de către aceștia în desfășurarea evenimentului de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive și un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.700 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 30.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a fost anunțul Jandarmeriei.

ADVERTISEMENT
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
Digisport.ro
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”

Fanii Petrolului au încercat să intre cu torțe pe stadion

De asemenea, forțele de ordine spun că au prins și 5 fani ai echipei oaspete care încercau să intre pe stadion cu materiale pirotehnice.

„Pe timpul accesului în Peluza Nord, 5 suporteri oaspeţi au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice. În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

ADVERTISEMENT

Pe această cale, atragem atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive”, a mai anunțat Jandarmeria.

Torțe FCSB Petrolul
Fanii celor de la Petrolul, prinși de jandarmi cu materiale pirotehnice
Max Verstappen, victorie impresionantă în Las Vegas. A fost pe primul loc în...
Fanatik
Max Verstappen, victorie impresionantă în Las Vegas. A fost pe primul loc în toate cele 50 de tururi. Update
Florin Gardoș, poveste genială cu colegul din Curacao de la Southampton: „Am câștigat...
Fanatik
Florin Gardoș, poveste genială cu colegul din Curacao de la Southampton: „Am câștigat apelul împotriva antrenorului”
Cine este românul care l-a impresionat total pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut...
Fanatik
Cine este românul care l-a impresionat total pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut fenomenal”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Omul care le-a adus ultimele titluri lui Dinamo și Rapid a spus cine...
iamsport.ro
Omul care le-a adus ultimele titluri lui Dinamo și Rapid a spus cine va câștiga SuperLiga în acest sezon: 'Clar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!