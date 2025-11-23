FCSB, amendată drastic după meciul cu Petrolul. Anunțul oficial al Jandarmeriei

ADVERTISEMENT

Confruntarea de pe Arena Națională a fost una la care au asistat peste 8000 de oameni, dintre care aproximativ 600 au fost veniți de la Ploiești, pentru a susține echipa oaspete.

FCSB, amendată după meciul cu Petrolul

, a fost amendată de Jandarmerie, cu 30.000 de lei, din cauza neregulilor sesizate de către aceștia în desfășurarea evenimentului de pe Arena Națională.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive și un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.700 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 30.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a fost anunțul Jandarmeriei.

Fanii Petrolului au încercat să intre cu torțe pe stadion

De asemenea, spun că au prins și 5 fani ai echipei oaspete care încercau să intre pe stadion cu materiale pirotehnice.

„Pe timpul accesului în Peluza Nord, 5 suporteri oaspeţi au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice. În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

Pe această cale, atragem atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive”, a mai anunțat Jandarmeria.